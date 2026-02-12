Taranto e i Giochi del Mediterraneo. E Matera e il Metapontino?

Per quanto ci siamo dati da fare per sapere se ci siano state richieste ufficiali di collaborazione, con la Città dei Due Mari, al momento non c’è nulla da parte di quel versante della Magna Grecia e della Terra d’Otranto di Basilicata, per interagire con l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto tra 190 giorni, come riportato sulla home page del sito web https://www.ta2026.com/ dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Forse accadrà più avanti visto che Matera, d’intesa con Regione e Governo centrale, che hanno finanziato gran parte dell’evento, è impegnata per il programma (del quale non sappiamo ancora nulla) della giornata inaugurale del 20 marzo e chissà, che per quella data, non arrivi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella…Ma aspettiamo. E fuori di dubbio, gli esperti in marketing e in cultura d’impresa si sarebbero già mossi per tempo, che il rapporto tra i due eventi rafforzerebbe immagine e potenzialità del Sud nel promuovere territori ed economie. Matera, poi, ha in archivio -lo ricordiamo agli smemorati- due protocolli d’intesa con la Città di Taranto sottoscritti dagli ex sindaci Raffaello De Ruggieri e Domenico Bernardi durante e dopo l’anno da capitale europea della cultura 2019.Documenti e buoni propositi finiti nel cassetto, come altri del resto…, insieme alle potenzialità della Zes Porto di Taranto retroporto della Basilicata , finita nel ”buio Fitto” del progetto della Zes unica meridionale, che è risultata penalizzante per la Basilicata, come hanno denunciato Confindustria e Confapi. E allora? Le opportunità di collaborazione devono creare le premesse per fare rete, sistema, come sentiamo e leggere spesso a vuoto in diversi contesti. E allora offrire,per esempio, la disponibilità per allenamenti nei nostri impianti sportivi alle squadre che saranno ai Giochi di Taranto o trovare argomenti di interazione ( turismo, cultura, università, clima ecc) tra le due città e le loro province servirebbe a creare i presupposti di collaborazionte tra territori ed eventi, in Europa e nell’area mediterranea. Dove si avverte la necessità di una pace di là da venire,frenata dai deleteri interessi, protagonismi geopolitici e finanziari in corso.



E’auspicabile che Municipalità, Province, Regioni,Aziende di promozioni turistiche, Fondazioni, organizzatori dei due eventi, operatori economici e via elencando, attivino iniziative di collaborazione che possano servire anche dopo la conclusione degli eventi. A Taranto, è concentrato tra il 21 agosto e il 3 settembre, a Matera tutto l’anno. Serve un dopo,per evitare,come accaduto con Matera 2019 (sciagura covid a parte) che si perdano risorse e opportunità di crescita. Nel frattempo , e ne abbiamo dato notizia in altri servizi per Matera 2026 ci sono stati incontri (ma privi di dettagli) in Prefettura e in sede ministeriale. C’è attenzione a Matera sulla evoluzione dei cantieri di opere pubbliche e di adeguamento del sistema dei trasporti https://giornalemio.it/cronaca/trasporti-materagiustamente-bussa-a-soldi-alla-regione/. A Taranto il commissario straordinario e comitato organizzatore ei giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha inviato al governo il terzo masterplan degli interventi infrastrutturali, documento che aggiorna e integra la programmazione delle opere previste per l’evento https://www.ansa.it/puglia/notizie/speciali/xx_giochi_del_mediterraneo_taranto_2026/2026/02/11/giochi-del-mediterraneo-ferrarese-terzo-masterplan-inviato-al-governo_99999be0-1941-4fe6-a657-dcbc04aa3afa.html. Le gare dei giochi del Mediterraneo si terranno non solo a Taranto, ma anche a Lecce e nel Brindisino. Gli impianti principali destinatari di interventi di rifacimento o ristrutturazione sono lo stadio Erasmo Iacovone, il PalaRicciardi, lo stadio del nuoto, il centro degli sport nautici. I giochi dell’evento sportivo internazionale coinvolgeranno 5000 atleti da 26 Paesi di Europa, Africa e Asia. La competizione è ispirata ai Giochi Olimpici e ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. Concetto che accomuna Matera e Tetouan (Marocco, che è l’altra città coinvolta nell’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo.