“Non è contestabile, tenuto conto dei documenti istruttori che sorreggono l’ordinanza ministeriale impugnata, che sussistessero i presupposti per l’istituzione nel territorio della regione Basilicata di una ‘zona rossa“, si legge nella sentenza del Tar, che ha bocciato il ricorso presentato da 9 avvocati residenti in altrettanti comuni lucani, confermando così la legittimità del provvedimento del ministero della Salute, dato quanto rilevato dalla cabina di regia, ossia “un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e uno scenario di tipo 3 con livello di rischio almeno moderato“. A fronte di tali evidenze, secondo il Tar, il “ministro della Salute non poteva esimersi dall’istituire una ‘zona rossa’ e, per quanto di rilievo ai fini del giudizio, dal ricomprendere in detto perimetro l’intero territorio regionale”.

Per contro Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Societa’ italiana malattie infettive) lancia un allarme: “Molti più giovani ricoverati per covid, serve lockdown”. La cronaca ci racconta di un ragazzo di 14 anni che è ricoverato per Covid in terapia intensiva all’ospedale Sant’Orsola di Bologna e le sue condizioni sarebbero gravi pur non avendo, secondo i sanitari, patologie pregresse. E sempre a Bologna, qualche giorno fa, in ospedale era arrivata anche una bimba di 11 anni, la cui prognosi è ancora riservata. “Noi stiamo vedendo un altro fenomeno che ci preoccupa” legato alle varianti del virus, “sono colpiti di più i giovani, si ricoverano molto di più i giovani e hanno anche manifestazioni gravi. Questo deve essere monitorato“, afferma Andreoni. “I giovani normalmente non arrivavano in ospedale, ora cominciano ad arrivare e questo è un campanello d’allarme” ha sempre detto Andreoni ad Agorà su Rai 3, aggiungendo: “La nostra grande vera speranza è poter fare una vaccinazione di massa. Io credo che in questo momento bisogna pensare a un lockdown nazionale per raffreddare, in maniera seria, per alcune settimane la circolazione del virus e per cominciare a fare una campagna vaccinale in una situazione diversa da quella attuale.”

In attesa dei provvedimenti del governo che comunque, al momento, sembra escludere una chiusura generalizzata. ecco i risultati relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 10 marzo 2021 oggetto del report odierno della task force della Basilicata che rilevano ulteriore incremento positivi e ricoveri.

Da essi, infatti, si rileva che su 1.805 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 154 positivi (di cui 150 residenti) pari ad un incidenza, come dicevamo dell’8,53% (ieri è stata del 7,91%), sempre superiore al dato nazionale che oggi è del 6,21%.

I nuovi positivi di oggi tornano a riguardare ancora in prevalenza Matera (28 casi) seguita da Francavilla sul Sinni (13), quindi Tursi (11), Melfi – Rapolla -Rionero (10), Potenza (7), Stigliano e Moliterno (6), poi via via altri comuni con numeri più bassi.

Oggi, purtroppo, si registrano tre decessi ed un incremento dei ricoveri ricoveri totali dai 121 a 131, mentre quelli in terapia intensiva calano da 16 a 13 (5 Pz, 8 Mt).

Infine, i guariti sono 73 i guariti della giornata (68 residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che è ora a 3.697.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 11 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 10 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 255.755

Tamponi totali negativi n. 236.298

Persone testate n. 156.047

Tamponi molecolari di giornata n. 1.805

Test antigenici totali 11.447

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 154

Tamponi negativi n. 1.651

RICOVERATI N. 131

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 12

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 14

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 73

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 02

Lauria

Pisticci

Policoro

POSITIVI TOTALI N. 154

Residenti: n. 150

N. Comune

4 Atella

1 Avigliano

1 Balvano

1 Bella

4 Ferrandina

1 Forenza

13 Francavilla in Sinni

2 Grottole

1 Latronico

1 Laurenzana

2 Lauria

1 Marsicovetere

28 Matera

10 Melfi

1 Miglionico

6 Moliterno

2 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

2 Pignola

3 Pisticci

2 Policoro

1 Pomarico

7 Potenza

10 Rapolla

10 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a San Fele)

2 Ripacandida (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 San Chirico Nuovo

1 San Fele

1 Scanzano Jonico

1 Senise

6 Stigliano

1 Tito

3 Tolve

1 Tramutola

3 Trivigno

11 Tursi

2 Vaglio Basilicata

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 73

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 68

N. Comune

1 Atella

1 Castelluccio Inferiore

1 Castelluccio Superiore

1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Terranova di Pollino)

1 Latronico

6 Matera

1 Melfi

2 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Pignola)

2 Picerno

1 Pignola

9 Policoro

1 Pomarico

21 Potenza

4 Rotonda

3 Ruvo del Monte

3 Tito

2 Trecchina

3 Tricarico

3 Tursi

2 Viggianello

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Pignola)

3 Sicilia (domiciliati a Rotonda)

Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.697

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 3.566

DECEDUTI RESIDENTI N. 371

GUARITI RESIDENTI N. 12.550