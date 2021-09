Abbiamo letto le 15 pagine di motivazioni con le quali il Tribunale amministrativo regionale di Basilicata accoglie il ricorso del Consorzio trasporti di Basilicata nei confronti del Comune di Matera in relazione all’affidamento, tramite manifestazione di interesse, alla ditta campana D’Agostino del servizio di collegamento con autobus verso la stazione di Trenitalia di Ferrandina e l’aeroporto di Bari, e alla fine siamo punto e daccapo. Con il Comune che nel complesso ha fatto il suo dovere, pur di far partire un servizio a fine luglio che certamente non sarebbe partito vista la situazione in Regione che ha siglato i contratti ponte di recente, e che ora riporta al massimo ente territoriale l’incombenza di assicurare il mantenimento del servizio affidandolo a Cotrab con un passaggio di risorse. Forse ci sarà qualche disagio, una interruzione, a meno che qualcuno non decida di ricorrere… Vero è che sono passati due mesi dall’esercizio, in scadenza al 30 novembre, e che a Matera la stagione turistica non è ancora cessata e che la Regione deve attivare, se non ricordiamo male, le tre corse di competenza annunciate. Al momento non si registrano commenti ufficiali, ma ufficiosi. Come quello del dimissionario assessore comunale alla mobilità sostenibile Raffaele Tantone che ribadisce come ” avrebbe ripetuto per intero” quanto fatto per assicurare un servizio turistico che rischiava di non partire. E su questo gli diamo atto. Si è mosso il Comune. Ma non possiamo restare nella precarietà. I trasporti vanno garantiti con continuità, altrimenti non si fa turismo. Servono certezze, come ribadiamo da sempre.



LA SENTENZA DEL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 375 del 2021, proposto dal Consorzio

Trasporti Aziende Basilicata (CO.TR.A.B.), in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Bitetti, PEC bruno.bitetti@pec.it, e

Stefania Miccoli, PEC stefania.miccoli@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82

R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.

Enrica Onorati, PEC avvocatura@pec.comune.matera.it, con domicilio eletto in

Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2 presso lo studio dell’avv. Potito Petrone;

-Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, in persona del legale

rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

D’Agostino Tour S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto, PEC alfonso.capotorto@pecavvocatinola.it, e

Ciro sito, PEC ciro.sito@pecavvocatinola.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n.

37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l’annullamento:

-delle Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021, con le quali il

Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera ha indetto

un’indagine di mercato, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, di

partecipazione alla procedura negoziata, finalizzata all’individuazione

dell’affidatario del servizio di trasporto di persone a mezzo bus-navette (per 4

coppie di corse) tra Ferrandina Scalo e l’aeroporto di Bari con 3 fermate a Matera

ed 1 ad Altamura dall’1.7.2021 al 30.11.2021, con attribuzione dello svolgimento

del procedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, in virtù

della convenzione del 10.9.2020;

-del relativo Avviso, approvato con le predette Determinazioni n. 1391 del

24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021 e pubblicato il 26.6.2021;

-della Determinazione n. 1347 del 16.7.2021, con la quale il Dirigente della

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, previa approvazione del

verbale del 15.7.2021, ha aggiudicato la suddetta procedura negoziata in favore

della D’Agostino Tour S.r.l. ed ha trasmesso tale provvedimento al Comune di

Matera “per i successivi adempimenti di competenza”;

-ove occorra delle note del Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune

di Matera prot. n. 51828 del 28.6.2021, di richiesta al Consorzio CO.TR.A.B. di

“presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del” suindicato servizio

di trasporto di persone, e prot. n. 55126 del 10.7.2021, di rigetto dell’istanza di

autotutela del CO.TR.A.B. del 30.6.2021;

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato dal Comune di

Matera con la D’Agostino Tour S.r.l.;

nonché per la condanna



del Comune di Matera al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio CO.TR.A.B.,

derivanti dall’illegittimo affidamento del suddetto servizio di trasporto di persone

alla D’Agostino Tour S.r.l.;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e della D’Agostino

Tour S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il Cons. Pasquale

Mastrantuono e uditi gli avv.ti Stefania Miccoli, Enrica Onorati e Ciro Sito;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., le quali hanno prestato

consenso all’emanazione della Sentenza in forma semplificata;

Il COTRAB si è aggiudicato la procedura ristretta, relativa all’affidamento del

servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Matera, ed in

data 19.12.2008 è stato sottoscritto il relativo contratto.

Nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto la Provincia di Matera con

Determinazioni n. 838 dell’1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010 ha affidato al COTRAB

anche il servizio di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari con tre coppie di

corse, che con contratto aggiuntivo del 20.5.2019 sono state aumentate in 10 coppie

di corse, in attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo ex art. 7, comma 1

bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017 (relativo agli interventi urgenti per

la designazione di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”) e dell’Accordi di

collaborazione tra il Comune di Matera e la Provincia di Matera per lo svolgimento

dei servizi di navetta con autobus da Matera all’aeroporto di Bari, approvato dal

Comune di Matera con Del. G.M. n. 65 del 14.2.2019.

Con Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021 il Dirigente

dell’Ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Matera ha indetto un’indagine di

mercato, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, di partecipazione alla

procedura negoziata, finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio di

trasporto di persone a mezzo bus-navette (per 4 coppie di corse) tra Ferrandina

Scalo e l’aeroporto di Bari con 3 fermate a Matera ed 1 ad Altamura dall’1.7.2021

al 30.11.2021, con attribuzione dello svolgimento del procedimento alla Stazione

Unica Appaltante della Provincia di Matera, in virtù della convenzione del

10.9.2020.



Con l’avviso, approvato con le predette Determinazioni n. 1391 del 24.6.2021 e n.

1428 del 25.6.2021 e pubblicato il 26.6.2021, è stato previsto il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a

base di gara di € 1,98 per km. ed il termine perentorio delle ore 12,00 del 2.7.2021

per la presentazione delle domande, specificando che gli operatori, che avevano

manifestato l’interesse, sarebbero stati invitati ad una successiva procedura

negoziata.

Con nota prot. n. 51828 del 28.6.2021 il Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti

del Comune di Matera, dopo aver richiamato le citate Determinazioni n. 1391 del

24.6.2021 e n. 1428 del 25.6.2021, ha chiesto al Consorzio CO.TR.A.B. di

“presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento del” suindicato servizio

di trasporto di persone: con nota del 30.6.2021 il COTRAB ha chiesto

l’annullamento del suddetto procedimento per incompetenza del Comune ed anche

perché i servizi di collegamento con bus da Matera all’aeroporto di Bari

“costituiscono servizi minimi di linea ex art. 16 D.Lg.vo n. 422/1997.

Con nota prot. n. 55126 del 10.7.2021 il Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti

del Comune di Matera ha respinto la predetta istanza di autotutela del 30.6.2021,

attesochè: 1) la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto di

persone da Matera all’aeroporto di Bari risulta “ricompresa nell’ambito delle

schede di intervento allegate al Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera

Capitale Europea della Cultura 2019”; 2) con note prot. n. 152246/2020, prot. n.

109709 del 14.6.2021 e prot. n. 116218 del 28.6.2021 (la seconda e la terza in

riscontro alla nota comunale prot. n. 47553 dell’11.6.2021) la Regione Basilicata

aveva “espresso parere favorevole in merito all’esperimento da parte del Comune di

Matera e dell’Amministrazione provinciale di Matera, in qualità di mandataria dello

stesso Ente comunale, di tutti i provvedimenti atti a garantire l’espletamento del

servizio di trasporto” in discorso; 3) il collegamento Matera-aeroporto di Bari non

poteva essere qualificato come “servizio minimo” di trasporto ex art. 16 D.Lg.vo n.

422/1997, né risultava compreso tra i servizi minimi del precedente contratto

“ormai estinto”, stipulato il 19.12.2008 tra la Provincia di Matera ed il COTRAB,

“in quanto le relative corse sono ste istituite solo a seguito di estendimento del

rapporto contrattuale”; 4) ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 3, lett. c), L.R. n. 22/1998

il collegamento Matera-aeroporto di Bari rientra nell’ambito dei servizi comunali,

nelle more dell’espletamento della futura gara regionale, tenuto pure conto della

circostanza che con l’art. 1, comma 574, L. n. 205/2017 lo Stato, nell’ambito

Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019,

aveva trasferito al Comune di Matera, nella qualità di soggetto attuatore, le risorse

per il potenziamento del trasporto pubblico “da e per l’aeroporto di Bari”, che,

opinando diversamente, “non avrebbe titolo a spenderli”, in contrasto con la

volontà del Legislatore statale, “che ha inteso chiaramente associare al

riconoscimento dei finanziamenti anche la competenza al loro utilizzo”.

Intanto, con lettera del 9.7.2021 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di

Matera ha invitato gli operatori, che avevano manifestato l’interesse alla procedura

negoziata e con Determinazione n. 1347 del 16.7.2021 il Dirigente della Stazione

Unica Appaltante della Provincia di Matera ha approvato il verbale del 15.7.2021 e

l’operato del Responsabile del procedimento (il quale aveva anche evidenziato che

ai sensi dell’art. 1, comma 8, D.L. n. 76/2020 conv. nella L. n. 120/2020 “è sempre

autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via

d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lg.vo n. 50/2016, nelle more della

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lg.vo, nonché dei requisiti di

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”) e, pertanto, ha

aggiudicato la suddetta procedura negoziata in favore della D’Agostino Tour S.r.l.

ed ha trasmesso tale provvedimento al Comune di Matera “per i successivi

adempimenti di competenza”.



Con istanza ex artt. 22 e ss L. n. 241/1990 del 19.7.2021 il COTRAB ha chiesto: 1)

alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera la copia: A) del verbale

e/o del provvedimento, di presa d’atto delle manifestazioni di interesse pervenute;

B) dell’offerta della D’Agostino Tour S.r.l.; C) del verbale di gara del 15.7.2021; 2)

ed al Comune di Matera la copia: A) del provvedimento, con il quale il Comune

aveva disposto l’aggiudicazione definitiva; B) del contratto eventualmente stipulato

con la D’Agostino Tour S.r.l.; C) della nota regionale prot. n. 152246 del 4.8.2020;

D) del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Matera Capitale Europea della Cultura

2019; E) della nota comunale prot. n. 47553 dell’11.6.2021, inviata alla Regione

Basilicata; F) delle note regionali prot. n. 109709 del 14.6.2021 e prot. n. 116218

del 28.6.2021, di riscontro alla predetta nota comunale prot. n. 47553

dell’11.6.2021; G) della Determinazione Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti

del Comune di Matera n. 1391 del 24.6.2021.

Il COTRAB con il presente ricorso, notificato il 23.7.2021 e depositato il

26.7.2021, ha impugnato i sopra descritti atti e/o provvedimenti, emanati dal

Comune di Matera e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera,

indicati in epigrafe, deducendo l’incompetenza del Comune di Matera.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, il quale ha sostenuto l’infondatezza

del ricorso, attesochè:

-l’art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 208/2015 aveva individuato le risorse per la

realizzazione degli interventi, relativi alla designazione del Comune di Matera

“Capitale Europea della Cultura 2019”, mentre l’art. 7, comma 1 bis, D.L. n.

91/2017 conv. nella L. n. 123/2017 aveva previsto che, per la realizzazione di tali

interventi, doveva essere stipulato un Contratto Istituzionale di Sviluppo, che

veniva sottoscritto il 26.9.2017;

-il Comune di Matera prima con Del. G.M. n. 203 del 18.5.2018 aveva stabilito

che, nell’ambito del suddetto finanziamento ex art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n.

108/2015, € 1.200.000,00 fossero destinati ad “interventi e servizi per la mobilità e

l’accoglienza ed al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante navette di

avvicinamento da e per l’aeroporto di Bari, da e per le stazioni ferroviarie e da e per

le aree di sosta”, e poi con nota prot. n. 53063 del 13.7.2018 aveva chiesto di

inserire tale intervento nell’ambito del predetto Contratto Istituzionale di Sviluppo

del 26.9.2017;

-con nota prot. n. 21222 del 20.12.2018 il Presidente della Provincia di Matera

aveva manifestato la disponibilità dell’Amministrazione provinciale a sostenere il

miglioramento dei collegamenti di Matera con le navette da e per l’aeroporto di

Bari e da e per la stazione ferroviaria di Ferrandina, rientranti tra le tratte di

trasporto pubblico locale;

-con Del. G.M. n. 65 del 15.2.2019 il Comune di Matera aveva approvato lo

schema di accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 per lo svolgimento

del servizio navetta da e per l’aeroporto di Bari e da e per la stazione ferroviaria di

Ferrandina, che veniva sottoscritto il 23.5.2019;

-dopo che la Regione Basilicata con l’art. 1, comma 7, L.R. n. 7/2014 aveva

prorogato fino al 31.3.2020 l’efficacia del contratto del servizio di trasporto

pubblico locale, sottoscritto tra la Provincia di Matera ed il Consorzio COTRAB il

19.12.2008, poiché dopo il 31.3.2020 il predetto servizio non era stato più garantito

a causa dell’emergenza sanitaria Covid19, il Comune di Matera con Del. G.M. n.

161 del 10.7.2020 approvava un nuovo schema di accordo di collaborazione ex art.

15 L. n. 241/1990 per lo svolgimento del servizio navetta da e per l’aeroporto di

Bari e da e per la stazione ferroviaria di Ferrandina;

-poiché con Sentenza n. 462 del 15.7.2020 questo Tribunale aveva statuito che il

suddetto contratto del servizio di trasporto pubblico locale del 19.12.2008 non

poteva più essere prorogato unilateralmente dalla Regione Basilicata dopo il

30.6.2020, disapplicando l’art. 9 L.R. n. 12 del 20.3.2020, che aveva prorogato

l’efficacia del citato contratto fino al 30.11.2020, per incompatibilità con l’art. 5,

comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, la Provincia di Matera con nota prot.

n. 11180 del 24.7.2020 aveva comunicato al COTRAB che il suindicato contratto

del 20.5.2019, aggiuntivo al citato contratto del servizio di trasporto pubblico

locale del 19.12.2008, con il quale la Provincia di Matera, in attuazione del

Contratto Istituzionale di Sviluppo ex art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv.

nella L. n. 123/2017, aveva affidato al COTRAB il servizio di collegamento da

Matera all’aeroporto di Bari con 10 coppie di corse, non poteva essere più

rinnovato;

-pertanto, il Comune di Matera con nota prot. n. 50079 del 20.7.2020 aveva chiesto

alla Regione Basilicata di adottare i provvedimenti per la riattivazione del servizio

di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari;

-con nota prot. n. 152246 del 4.8.2020 la Regione Basilicata specificava che la

Provincia di Matera ed il Comune di Matera potevano adottare i provvedimenti,

finalizzati alla realizzazione del servizio di collegamento da Matera all’aeroporto di

Bari, in quanto tale servizio non era finanziato dalla Regione, ma dalle risorse

statali ex art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 108/2015;

-tali provvedimenti non venivano più emanati, a causa del prolungarsi

dell’emergenza sanitaria Covid19, eccetto le schede di dettaglio del servizio di

collegamento da Matera all’aeroporto di Bari, approvate dal comune di Matera con

Del. G.M. n. 362 del 30.12.2020;

-con nota prot. n. 109709 del 14.6.2021 la Regione Basilicata ha riscontrato

positivamente la richiesta del Comune di Matera, di istituire il servizio di

collegamento da Matera all’aeroporto di Bari, con fondi a carico del bilancio

comunale, e pertanto il Comune di Matera con Del. G.M. n. 177 del 16.6.2021 ha

chiesto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera, di provvedere

all’espletamento del relativo procedimento di evidenza pubblica;

-pertanto, il Comune di Matera ha: A) dedotto di essere legittimato ad indire la

procedura negoziata di cui è causa, nelle more dell’espletamento della futura gara

N. 00375/2021 REG.RIC.



regionale, in quanto: 1) il servizio di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari

rientra tra gli interventi, contemplati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo ex art.

7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017, nell’ambito del quale il

Comune di Matera è stato individuato come Soggetto Attuatore; 2) poiché questo

TAR con la citata Sentenza n. 462 del 15.7.2020 aveva sancito che il contratto del

servizio di trasporto pubblico locale, stipulato dalla Provincia di Matera ed il

COTRAB in data 19.12.2008, non era più efficace dall’1.7.2020, doveva ritenersi

che dall’1.7.2020 il Consorzio COTRAB aveva perso l’esclusività nell’esecuzione

del servizio di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari; 3) tale servizio è stato

finanziato con le risorse statali ex art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 108/2015,

assegnate al Comune di Matera;

B) precisato che: 1) il servizio di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari non

rientrava tra i servizi minimi di trasporto pubblico locale, in quanto non

contemplato dal suindicato contratto del servizio di trasporto pubblico locale,

stipulato dalla Provincia di Matera ed il COTRAB in data 19.12.2008, essendo

stato istituito dalla Provincia di Matera con le citate Determinazioni n. 838

dell’1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010 con tre coppie di corse, che sono aumentate in

10 coppie di corse con il suddetto contratto aggiuntivo del 20.5.2019; 2) comunque,

il servizio di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari rientra nell’ambito

oggettivo dell’art. 3, comma 1, n. 3, lett. c), L.R. n. 22/1998, in quanto tale

collegamento risulta prevalentemente finalizzato all’accessibilità turistica di

Matera.

Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria D’Agostino Tour S.r.l., la quale,

oltre a dedure l’infondatezza del gravame, ha anche eccepito l’inammissibilità del

ricorso per la mancata partecipazione alla procedura negoziata di cui è causa.

Con memoria del 6.9.2021 il Consorzio COTRAB ha chiesto l’immediata

definizione del giudizio ed ha rinunciato alla domanda risarcitoria in forma

equivalente.

Nella Camera di Consiglio dell’8.9.2021 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa la suddetta eccezione, di inammissibilità del ricorso,

sollevata dalla controinteressata D’Agostino Tours S.r.l., per la mancata

partecipazione del ricorrente COTRAB alla gara in esame, in quanto con il ricorso

in epigrafe è stato contestato il potere del Comune di Matera, di indicare la

procedura negoziata in questione, mentre la partecipazione alla gara del Consorzio

ricorrente avrebbe potuto assumere la configurazione di un comportamento

acquiescente alla predetta contestazione.

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto va accolta l’unica censura, dedotta con il

gravame, del vizio di incompetenza del Comune di Matera.

Infatti, con l’art. 6, comma 1, L.R. n. 22/1998 la Regione Basilicata ha delegato

“alle Province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di Trasporto

Pubblico Locale, che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale”,

specificando al comma 2, lett. a), dello stesso art. 6 L.R. n. 22/1998 che “le

Amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera esercitano le funzioni

amministrative in materia di trasporti pubblici locali svolgentesi nel rispettivo

territorio”, con la puntualizzazione che “le funzioni amministrative relative ai

servizi interprovinciali che si svolgono nell’ambito del territorio regionale o nelle

Regioni limitrofe sono conferite alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la parte

prevalente di percorso, ovvero gli interessi prevalenti dell’utenza”, come

verificatosi nella specie, con riferimento al trasporto di persone con bus da Matera

all’aeroporto di Bari.



Tale competenza della Provincia di Matera è stata ribadita prima dall’art. 1, comma

1, L.R. n. 9/2004, ai sensi del quale “tutti i servizi di trasporto pubblico locale su

gomma, ivi compresi quelli rimasti ancora di competenza regionale ai sensi dell’art.

5 L.R. n. 22/1998, sono trasferiti alla competenza delle rispettive Amministrazioni

Provinciali sulla base degli interessi prevalenti dell’utenza”, ed ora, più

recentemente, dall’art. 3, comma 3, L.R. n. 49/2015, come modificato dall’art. 10,

comma 1, L.R. n. 12/202020, con il quale è stato confermato che “nelle more della

conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma da parte della Regione ex

art 1, comma 7, L.R. n. 7/2014, le Province continuano ad esercitare le attività

connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale”.

Mentre, nella specie, non può trovare applicazione l’art. 3, n. 3, lett. c), L.R. n.

22/1998, il stabilisce che i servizi comunali di trasporto si “svolgono su direttrici

comunali o in parte nei Comuni finitimi, purché le istanze dell’utenza si

manifestino prevalentemente nel Comune origine del percorso”, attesochè:

1) si riferisce ai collegamento con i Comuni confinanti;

2) l’art. 1, commi 345, 346 e 347, L. n. 208/2015 non ha previsto la competenza del

Comune di Matera ad istituire il collegamento di trasporto di persone da Matera

all’aeroporto di Bari, in quanto: A) il comma 345 ha autorizzato la spesa di 26

milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per gli interventi individuati

con Decreto del Ministro della Cultura, previa intesa con il Sindaco di Matera; B) il

comma 346 ha previsto la non applicazione fino al 31.12.2019 delle norme di

contenimento per l’acquisto di beni e servizi e fino al 31.12.2021 delle norma

limitative dell’assunzione di personale; C) ed il comma 347 ha autorizzato la spesa

per il completamento del restauro urbanistico del Rione Sassi e del prospiciente

altopiano murgico di Matera;

3) l’art. 7, comma 1 bis, D.L. n. 91/2017 conv. nella L. n. 123/2017 aveva previsto

che, per la realizzazione degli interventi, relativi alla designazione del Comune di

Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”, doveva essere stipulato un Contratto

Istituzionale di Sviluppo, che prevede come soggetto attuatore INVITALIA e non il

Comune di Matera, come sostenuto dal Dirigente dell’Ufficio Mobilità e Trasporti

del Comune di Matera con la nota prot. n. 55126 del 10.7.2021: tale Contratto

Istituzionale di Sviluppo è stato sottoscritto il 26.9.2017, prevedendo come soggetto

attuatore INVITALIA e non contemplando alcuna somma per il collegamento di

trasporto di persone da Matera all’aeroporto di Bari;

4) prescindendo dalla circostanza del mero finanziamento, destinato ad una

specifica finalità, connessa all’evento di Matera “Capitale Europea della Cultura

2019”, non può evincersi la deroga ad un’altra norma, che attribuisce la

competenza ad un altro Ente diverso da quello in cui risulta localizzato l’evento, per

il quale il finanziamento è stato concesso, va rilevato che l’art. 1, comma 574, L. n.

205/2017 si è limitato a prevedere lo stanziamento di 30 milioni di euro per gli anni

2018 e 2019, destinati agli interventi “finalizzati a migliorare l’accoglienza,

l’accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per

l’attuazione del programma culturale”, “in prededuzione dalla quota da assegnare

alla Regione Basilicata”, cioè ad interventi finalizzati alla migliore accessibilità ed

alla mobilità dei visitatori e dei turisti nell’ambito del territorio comunale di Matera

in occasione della designazione del Comune di Matera “Capitale Europea della

Cultura 2019”, che, peraltro, si riferiscono agli anni 2018 e 2019 e non all’anno

2021, nell’ambito del quale si è svolta la procedura negoziata in questione, quando

l’evento di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019” era già terminato;

5) non risulta ostativa la circostanza, evidenziata dalla controinteressata D’Agostino

Tour S.r.l., cioè che l’art. 1 del contratto aggiuntivo del 20.5.2019, con il quale la

Provincia di Matera aveva aumentato da 3 coppie di corse (istituite per la prima

volta sempre dalla Provincia di Matera con Determinazioni n. 838 dell’1.4.2010 e n.

86 del 10.8.2010) a 10 coppie di corse il servizio di collegamento da Matera

all’aeroporto di Bari, rubricato “Durata del contratto”, prevedeva la sua “validità

nel periodo dal 24.5.2019 al 30.11.2019”, specificando che “il presente contratto di

concluderà” “al termine di tale periodo, salvo ulteriore proroga per Legge del

contratto del 19.12.2008 e volontà delle parti espresse per iscritto”, attesochè il

ricorrente Consorzio COTRAB ha dimostrato di aver continuato a svolgere anche

dopo il 30.11.2019 il servizio di trasporto Matera-aeroporto di Bari, tranne che nel

periodo di sospensione dei voli per l’emergenza sanitaria Covid 19, in virtù delle

vigenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in costanza

dell’emergenza Covid19, come evincibile da ultimo anche dal contratto ponte per

la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, relativo al periodo

1.7.2020-30.11.2021, stipulato il 6.9.2021 tra la Regione Basilicata, la Provincia di

Matera ed il Consorzio COTRAB;

6) con la Sentenza n. 462 del 15.7.2020 questo Tribunale aveva statuito che

l’originario contratto del servizio di trasporto pubblico locale del 19.12.2008 non

poteva essere prorogato unilateralmente dalla Regione Basilicata dopo il 30.6.2020

alle stesse condizioni contrattuali del 2008, disapplicando l’art. 9 L.R. n. 12 del

20.3.2020, che aveva prorogato l’efficacia del citato contratto fino al 30.11.2020,

per incompatibilità con l’art. 5, comma 5, del Regolamento UE n. 1370/2007,

precisando che “allo stato” non poteva essere accolta la domanda risarcitoria, in

quanto potevano essere risarciti soltanto i danni, patiti dal COTRAB

successivamente al 30.6.2020 fino al subentro del nuovo gestore, ritenendo, però,

legittime le pretese del COTRAB ad ottenere un diverso corrispettivo, ma ciò

significa che il servizio di trasporto pubblico locale, essendo di natura essenziale,

va svolto senza soluzione di continuità fino al subentro del nuovo gestore;

7) anche se non risulta condivisibile la tesi del Consorzio COTRAB ricorrente,

secondo cui il servizio di trasporto Matera-aeroporto di Bari risulta incluso fra i

servizi minimi che fanno capo alla Provincia di Matera, sia perché l’originario

contratto del servizio di trasporto pubblico locale, stipulato dalla Provincia di

Matera ed il COTRAB in data 19.12.2008, non lo prevedeva, ma, come già detto, è

stato istituito dalla Provincia di Matera con le citate Determinazioni n. 838

dell’1.4.2010 e n. 86 del 10.8.2010 con tre coppie di corse, che sono aumentate in

10 coppie di corse con il suddetto contratto aggiuntivo del 20.5.2019; sia perché

con la nota prot. n. 14160 del 20.4.2009 il Dirigente del Settore Trasporti della

Provincia di Matera aveva comunicato al COTRAB che la Regione Basilicata

aveva solo proposto alla Provincia di Matera, che il servizio di trasporto Materaaeroporto di Bari “venga incluso fra i servizi minimi che fanno capo alla Provincia

di Matera e che hanno costituito oggetto del contratto stipulato in data 19 dicembre

scorso”, specificando che la Regione si era “impegnata a modificare ed integrare il

livello dei servizi minimi di competenza” della Provincia di Matera e di “stanziare

nel bilancio 2009 le necessarie risorse”; parimenti, non può tenersi conto della

circostanza, sempre dedotta dal ricorrente COTRAB, che nei Piani di Bacino,

approvati dalla Regione Basilicata nel 2019 e nel 2020 il servizio di trasporto

Matera-aeroporto di Bari è stato inserito tra i servizi minimi ex art. 16 D.Lg.vo n.

422/1997, in quanto tali Piani Bacino vanno applicati esclusivamente all’impresa

aggiudicataria della futura gara regionale.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento

di tutti i provvedimento ed atti, indicati in epigrafe, e statuita l’inefficacia del

contratto, stipulato il 27.7.2021 tra il Comune di Matera e la controinteressata

D’Agostino Tour S.r.l., mentre non occorre pronunciarsi sulla domanda risarcitoria

per equivalente, in quanto il Consorzio ricorrente COTRAB vi ha rinunciato con la

memoria del 6.9.2021.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm.

e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il Comune di Matera va condannato al pagamento,

in favore del ricorrente Consorzio COTRAB, delle spese di lite, liquidate in

dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione

delle spese di giudizio con riferimento alla Stazione Unica Appaltante della

Provincia di Matera ed alla controinteressata D’Agostino Tour S.r.l..

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in

epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Matera al pagamento, in favore del ricorrente Consorzio

COTRAB, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00

(duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA,

CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese

compensate nei confronti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Matera

ed alla controinteressata D’Agostino Tour S.r.l..

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con

l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pasquale Mastrantuono Fabio Donadono