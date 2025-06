Tappa abruzzese per «I colori del borgo» del giornalista lucano Donato Mastrangelo

Dopo le tappe lucane, tra cui la città di Potenza e la presentazione lo scorso maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino nell’ambito delle iniziative promosse dall’Upi Basilicata, il volume di racconti «I colori del borgo» scritto dal giornalista Donato Mastrangelo con gli acquerelli di Pasquale Colle ed edito da Setac in Europa, è stato presentato in Abruzzo. A promuovere l’evento culturale al Museo Michetti di Francavilla al Mare è stata l’Associazione Culturale “Le Franche Villanesi”. «L’iniziativa con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare, Assessorato alla Cultura, con inserimento dell’evento nelle proposte della Città che legge – ha dichiarato Maria Rosaria Sisto, presidente dell’associazione – si inserisce nel programma 2025 de Le Franche Villanesi dedicato al cinquecentenario della Battaglia di Pavia, per gli echi che Ferrandina rimanda del Regno Aragonese e delle famiglie d’Avalos e del Balzo e torna a proporre il gemellaggio fra Francavilla e città lucane che si mostrano vicine per storia, tradizioni e Cultura. Il percorso avviato anni fa con gli amici Donato Mastrangelo e Antonio Pecci riprenderà significato e vigore e consentirà di approfondire le nostre ricerche sui territori dell’Italia Meridionale così ricchi e potenti all’epoca di Carlo V e Costanza d’Avalos d’Aquino. Donato Mastrangelo per la nostra associazione rappresenta anche il trait d’union fra Francavilla e Montescaglioso, città con la quale abbiamo promosso e avviato un nuovo gemellaggio nel nome di Costanza d’ Avalos». A dialogare con l’autore de “I colori del borgo” il critico d’ arte e letterario Massimo Pasqualone il quale ha affermato che «questo libro è l’amore di Mastrangelo la sua terra, per Ferrandina e la Basilicata ed è un libro che testimonia la possibilità di lavorare sul territorio per risolvere alcuni processi di cambiamento che hanno portato allo spopolamento e all’impoverimento di alcuni borghi, un po’ in linea con il concetto di restanza di Vito Teti». La serata è stata allietata da un reading di Mari Rosa Barbieri, accompagnato da musiche spagnole eseguite alla chitarra classica da Davide di Tonto, che ha evocato tempi e luoghi lontani, avvicinati dalle tante similitudini fra borghi e dalle ricerche dell’associazione su Costanza. Nell’ambito della stessa manifestazione di Francavilla al Mare, l’Associazione Le Franche Villanesi, attraverso la presidente Maria Rosaria Sisto ha assegnato un riconoscimento al critico Pasqualone per il suo impegno culturale ed il sostegno costante all’associazione ed a Mastrangelo “per aver avviato un percorso di conoscenza della Lucania, regione affine all’Abruzzo per storia, cultura, tradizioni e per la presenza di tracce rinascimentali riconducibili alle famiglie d’Avalos e del Balzo, centrali alle ricerche dell’associazione”.

