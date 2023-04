Tappa a Policoro del ciclista Iacovelli per promuovere la donazione di organi

Impresa sportiva e diffusione della cultura della donazione sono gli ingredienti del tour “Dono per la vita” di Giuseppe Iacovelli, il ciclista pontino, trapiantato di rene che da anni promuove la donazione di organi attraverso la Federazione Italiana Nefropatici trapiantati di rene e donatori (Fintred odv) di cui è Presidente e che ha fatto tappa anche a Policoro. Per questa terza edizione che conta “14 tappe in 2 settimane per oltre 1000 km in bicicletta”, Giuseppe Iacovelli, originario di Fondi (Latina) accompagnato dal suo team e dalla sua inseparabile bici, “è stato ricevuto nella casa comunale dal sindaco, Enrico Bianco, e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Cinzia Mastronardi. L’evento, organizzato dalla Fintred, ha visto l’adesione anche dell’Ana-Ugl, il sindacato degli ambulanti, e dell’Aido, l’Associazione Italiana Donatori Organi. L’arrivo di Iacovelli è stato accolto anche dalla presenza del Presidente AIDO Basilicata, Fabiano Popia, e della dr.ssa Maria Grazia Schievenin, Coordinatrice Centro regionale Trapianti Basilicata.” “Non c’è mezzo di comunicazione migliore – ha dichiarato Iacovelli – di una testimonianza vissuta che possa far capire alla gente l’importanza della donazione: sono qui per sostenere le tante persone che aspettano il dono del trapianto”. “La testimonianza del sig. Giuseppe – ha dichiarato il sindaco Enrico Bianco – è la prova vivente di quanto sia importante diffondere la cultura del dono, sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sull’importanza della donazione degli organi come strumento per salvare vite umane e per alleviare le sofferenze di malati cronici”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.