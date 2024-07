Tappa a Piccianello per la Madonna della Bruna in attesa di una ”schiarita”

Cielo coperto durante il tragitto della processione di Mezzogiorno,dopo la Messa celebrata in cattedrale da mons Giuseppe Antonio Caiazzo, che ha condotto la Madonna della Bruna -protettrice di Matera. alla chiesa di Maria Santissima Annunziata del Rione Piccianello. Da dove, in serata, si trasferirà – tempo permettendo- alla fabbrica del carro per la processione serale, scortata dai Cavalieri della Madonna della Bruna, Angeli del Carro e da forze dell’Ordine. Materani e turisti in attesa del miracolo…e, nel frattempo, applausi per i vescovi ”materani” mons Giuseppe Antonio Caiazzo e per mons Biagio Colaianni, che regge dal dicembre scorso la diocesi di Campobasso e Baiano, per l’associazione ”Maria Santissima della Bruna” presieduta da Bruno Caiella e per i cavalieri guidati dal generale Angelo Raffaele Tataranni.



Un’occhiata al meteo per una festa che attende una folata di vento per spazzare via le nubi dell’incertezza. Nel 1987 ci fu un acquazzone e la fase finale della festa fu salutata da un’acquazzone con il carro trionfale, realizzato da Francesco e Pasquale Nicoletti assaltato anzitempo perché occorreva sbrigarsi…E il tema del carro ‘’ L’assunzione di Maria Santissima in cielo’’ era, forse un presagio. Nel pomeriggio le prime avvisaglie, con la banda e i cavalieri, rifugiatosi temporaneamente sotto alla tettoia del distributore di carburanti ‘’Agip’’ di via Annunziatella. E spettacolo pirotecnico di mezzanotte, rinviato al giorno dopo. Accadeva quasi 40 anni fa… ricordando un tema, quello rappresentato sul carro del 1987, in coincidenza con l’anno mariano proclamato da Papa Giovanni Paolo II, che nel 1991 sarebbe venuto in visita a Matera e a Potenza, dopo il rinvio di un mese a causa della neve. Naturalmente siamo fiduciosi e attendiamo una schiarita,affinchè la Festa si concluda come da tradizione.