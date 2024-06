Tanto talento e voglia d’estate alla Festa dello studente di Matera

E’ finita intorno alla mezzanotte, con la presenza sul palco di Bobo Sind, la Festa degli studenti di Matera che si è svolta oggi nello slargo dinanzi al sagrato della chiesa di San Pio X, nel popolare Rione Spine Bianche. Uno dei quartieri costruiti con le leggi sul risanamento dei rioni Sassi. Come si conviene, la giornata è iniziata un poco in sordina in tarda mattinata con l’arrivo sul posto alla spicciolata degli studenti dai vari istituti della città. E sotto una canicola estiva giunta in anticipo, dopo i saluti delle autorità, c’è stato lo spettacolo di Dino Paradiso a cui è seguita tanta musica al ritmo della quale si è scatenata la piazza, opportunamente innaffiata per alleviare la calura.

Quindi il programma della mattinata si è conclusa con l’atteso e coinvolgente Holy color. E dopo l’interruzione per il pranzo, si è ripreso nel primo pomeriggio con la esibizione dal palco di una serie di band, rapper e solisti che hanno dimostrato quanto talento vi sia nelle pieghe di questa gioventù che meriterebbe di essere valorizzato in modo meno occasionale. Magari individuando spazi pubblici in cui consentirgli durante l’anno di effettuare le prove e, nella programmazione estiva, magari contemplare di allestire in una piazza della Città un palco su cui farli esibire a turno durante i fine settimana. Un evento a sostanziale basso costo ma con alto ritorno di partecipazione e valorizzazione della creatività autoctona. Avremmo voluto citare tutti coloro che si sono esibiti.

Per questo avevamo chiesto allo speaker del palco di fornirci l’elenco della scaletta che non è però giunto. Ce ne dispiace. Ma lo faremo nel caso ci pervenga anche successivamente, in quanto ci sembra opportuno lasciare traccia specifica di questi giovani talentuosi nella cronaca cittadina. A fronte di una opinione diffusa che vorrebbe questa gioventù generalmente superficiale, priva di valori e contenuti che invece emergevano da taluni testi di brani originali eseguiti.

Al termine della festa è scattato il ”rompete le righe”, con tanta voglia d’estate. Ma non per tutti la scuola è finita oggi. Ad una parte toccherà ancora studiare in vista degli esami. Per tutti l’invito a collaborare, tra realtà giovanili, associazioni, enti locali, per una nuova edizione della Festa degli studenti, espressione possibilmente di tutto il mondo della scuola, oggi ancora non completamente coinvolto. Disegno ambizioso, ma sicuramente perseguibile per la prossima edizione. Buon lavoro.

Oggi si è registrata tanta voglia di esserci, di essere coinvolti e di gettare tante reti di collaborazione in una società che cambia velocemente in una terra, la Basilicata, che deve fare i conti con la emigrazione proprio dei giovani che sono il futuro del territorio, anche della stessa Matera che pur vive l’onda lunga del turismo. Ma se non si creano le condizioni, le opportunità per restare la strada è in salita. E allora va ascoltata la voce che è emersa dalle parole gridate su quel palco da queste nuove leve delle medie superiori, anche della provincia di Matera, certo per divertirsi ma anche per riflettere sul presente e sul futuro prossimo che porterà a fare delle scelte, probabilmente a studiare fuori,a seconda di valutazioni e di opportunità. E allora occorre che vi siano risposte a questi stimoli per aiutare gli ”studenti” a disegnare il proprio futuro che, è auspicabile possa essere qui, Ma per questo servirebbe che governi centrali e territoriali investissero di più nella scuola pubblica, prima di tutto, sulla qualità degli studi, della formazione e della ricerca. Una carenza del sistema Paese, al centro come in periferia, figlia della assenza di un disegno di crescita lungimirante che freni il calo demografico, l’emigrazione di tanti ”cervelli” e professionalità dal territorio, fino all’estero. Altro che Made in Italy e meritocrazia… Da questa Festa dello studente, comunque, è giunto un piccolo ma bel segnale per invertire la rotta, con spazi dedicati alla realtà della ”cittadinanza solidale”, alla cultura, all’orientamento professionale…con tanta musica a fare da colonna sonora.