Tanto amore per la sua ” Lucania” nell’eredità di Mario Trufelli

Lo ricorderemo soprattutto per i suoi versi, i racconti, raccolti rispettivamente nel libro Prova d’addio (edito da Scheiwiller, 1991) e” Lo specchio del comò (Alfredo Guida editore, 1990) che gli valsero premi e riconoscimenti. Mario Trufelli, spentosi a 95 anni, giornalista, responsabile della redazione Rai di Potenza dal 1969 al 1994,e conduttore della interessante trasmissione di medicina su rai uno ” Check Up”. Figura di forte impegno professionale e culturale aveva il piglio del lucano che non lascia nulla al caso, pronto a guardarsi intorno e ad andare a fondo delle situazioni, come aveva fatto in occasione del terremoto del 1980. Tricarico in lutto, città natale al quale era molto legato, la Basilicata in lutto per aver dato continuità ai temi del meridionalismo, con i riconoscimenti dei “premio Guido Dorso” per l’impegno meridionalistico e il “Premio Letterario Carlo Levi” di Aliano. E poi un ricordo personale alla guida dell’Ordine regionale dei giornalisti alla vigilia del terzo millennio…