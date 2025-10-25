E per quanti all’Istituto di Istruzione Superiore ” Giambattista Pentasuglia ” di Matera frequenteranno quello spazio dove ricerca e innovazione guardano al futuro di tanti giovani l’esempio di un ex alunno come Daniele Cotrufo, scomparso prematuramente a luglio 2023, non potrà che spronare a far bene a scuola come nella vita. La targa affissa davanti all’aula di fisica nel corso di una cerimonia, che ha visto la partecipazione dei genitori, di allievi, docenti e del preside Michele Ventrelli. Un bel gesto che va oltre il ricordo, ma che guarda alla speranza, all’impegno che deve caratterizzare l’azione di tanti giovani. E la targa, con una frase di Tolkien ” Anche la persona più piccola può cambiare il futuro” indica la strada per compiere tanti passi avanti come ha fatto l’ingegner Daniele Cotrufo, studente dal 2011 al 2016 del ” G.B Pentasuglia” Istituto tecnico- settore tecnologico Liceo scientifico opzione scienze applicate. A completare il concetto è la motivazione: ” La sua vita è stata una continua ricerca dell’eccellenza , sia in ambito accademico che professionale. Con il suo impegno, la sua dedizione, il suo straordinari talento, il garbo e l’umiltà che lo contraddistinguevano, ha lasciato una traccia indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Mater 24 ottobre 2025”.
Tanto amore per la ricerca in quell’aula di fisica intitolata a Daniele
