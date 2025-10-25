Tanto amore per la ricerca in quell’aula di fisica intitolata a Daniele

E per quanti all’Istituto di Istruzione Superiore ” Giambattista Pentasuglia ” di Matera frequenteranno quello spazio dove ricerca e innovazione guardano al futuro di tanti giovani l’esempio di un ex alunno come Daniele Cotrufo, scomparso prematuramente a luglio 2023, non potrà che spronare a far bene a scuola come nella vita. La targa affissa davanti all’aula di fisica nel corso di una cerimonia, che ha visto la partecipazione dei genitori, di allievi, docenti e del preside Michele Ventrelli. Un bel gesto che va oltre il ricordo, ma che guarda alla speranza, all’impegno che deve caratterizzare l’azione di tanti giovani. E la targa, con una frase di Tolkien ” Anche la persona più piccola può cambiare il futuro” indica la strada per compiere tanti passi avanti come ha fatto l’ingegner Daniele Cotrufo, studente dal 2011 al 2016 del ” G.B Pentasuglia” Istituto tecnico- settore tecnologico Liceo scientifico opzione scienze applicate. A completare il concetto è la motivazione: ” La sua vita è stata una continua ricerca dell’eccellenza , sia in ambito accademico che professionale. Con il suo impegno, la sua dedizione, il suo straordinari talento, il garbo e l’umiltà che lo contraddistinguevano, ha lasciato una traccia indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Mater 24 ottobre 2025”.

