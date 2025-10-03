Tantissimi giovani in corteo a Matera a fare da onda ai valori della flotilla per Gaza e la Pace

E’ stato un bagno di energia e spontaneità quella che si sono ritrovati questa mattina in Piazzetta Pascoli i partecipanti “soliti” di questi appuntamenti di civile manifestazione di cui sono costellati questi anni di impazzimento generale con guerre, disumanizzazione del “nemico”, genocidi, corsa agli armamenti e abbattimento di ogni barriera di rispetto del diritto umano e internazionale, faticosamente cesellati ed affermati dopo le ultime due guerre mondiali. Quella energia e spontaneità che le ragazze e i ragazzi portano con se e che hanno messo in campo a centinaia già dinanzi a Palazzo Lanfranchi, là dove si stava srotolando una grande bandiera della Palestina, con canti e slogan. Un dato comune a tutte le piazze d’Italia che rende plastico il contrasto con il “vecchio” del potere costituito e degli interessi di cui si sta palesemente a difesa, rappresentato in modo grezzo dalla faccia feroce e le parole sprezzanti di Giorgia Meloni, del tutto incapace di stare nei panni della Presidente del Consiglio di tutti gli italiani. E sono stati propri i tantissimi giovani, con i loro cartelli, canti e slogan, la spina dorsale del lunghissimo corteo che si è snodato sino a Piazza Vittorio Veneto a fianco di genitori, docenti, pensionati, lavoratori e lavoratrici che hanno aderito allo sciopero. Tra questi ultimi anche il cast e le maestranze della serie televisiva Imma Tataranni (le cui riprese sono in corso in città in queste settimane) che hanno aderito alla giornata di astensione dal lavoro, con Vanessa Scalera che ha preso parte al corteo, sostenendo per tutto il percorso, insieme agli altri manifestanti, la grande bandiera palestinese.

Il serpentone si è poi raccolto in un sit in vicino ai portici della Biblioteca Tommaso Stigliani durante il quale si sono susseguiti numerosi interventi, conclusi con quello del segretario generale della Cgil di Basilicata, Ferdinando Mega, la sigla sindacale che ha indetto lo sciopero generale di oggi insieme all’USB (Unione sindacale di base). Tra le tantissime bandiere della Cgil, numerosi i cartelli scritti con i pennarelli dai ragazzi. Su uno le parole di una ragazza palestinese di 12 anni “Fuori ho visto cadaveri fatti a pezzi, urlavo ed imploravo, Dio perdonami perchè stò calpestando persone morte innocenti”. Oppure “Non fermerete il vento” degli Studenti per la Palestina. E ancora “Nessuno e libero finchè non lo siamo tutti”, “Bombardare bambini e civivili non è autodifesa”. Dopo aver ascoltato tutti gli interventi e una corale “Bella ciao“, lentamente la manifestazione si è sciolta con la consapevolezza che si è solo all’inizio di un percorso e di una mobilitazione per obiettivi così alti a fronte della sordità e del disprezzo per la partecipazione democratica che ci si trova a fronteggiare. Sulla pagina Facebook di Giornalemio.it tutti i video trasmessi in diretta sia del corteo che degli interventi (Rete degli studenti, Comitato per la pace, Non una di meno, Cgil).