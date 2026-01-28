Tanta umiltà, stima e impegno. Il ”saluto”del questore Emma Ivagnes

Sembra ieri, quel 9 gennaio 2023, quando si insediò a Matera , presentandosi con tanta umiltà, voglia di impegnarsi e con un invito alle cittadine e ai cittadini della provincia di Matera al dialogo e alla collaborazione con la Polizia di Stato. All’insegna di quel motto-slogan ”Esserci sempre” che consente di tenere alto il livello di sicurezza e di legalità in contesi diversi. E il questore Emma Ivagnes, che ha portato con sé cortesia e senso di accoglienza proprie della gente del Salento, qualità che conosciamo per radici famigliari, ha dato prova in occasione di conferenze stampe, momenti istituzionali,campagne di sensibilizzazione di spendere più di una parola a tutela delle fasce deboli: dai giovani tra disagio ed esuberanze, agli anziani vittime di truffe alle donne che subiscono violenze. E con un invito a scuole, istituzioni, famiglie a fare rete, a comunicare cosa non va e a fare, fino in fondo, ciascuno la propria parte. I consigli di una ”madre”, anche, di una donna abituata a riflettere, a confrontarsi, a lavorare insieme ai suoi collaboratori e con la città. E i risultati sono venuti, nel corso di eventi istituzionali anche di risonanza internazionale, insieme ai tanti servizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, o nel corso di operazioni ricorrenti, come quelli di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Ci piace ricordare le scelte lungimiranti fatte per la festa annuale della Polizia, in quartieri e borghi di Matera, o per il Patrono San Michele che hanno raggiunti centri come Pomarico e il rapporto con sodalizi impegnati nel sociale, come l’Associazione ” Gian Franco Lupo. Un sorriso alla vita onlus” che ha donato al Corpo un buon numero di defibrillatori, da impiegare nelle eventuali situazioni di emergenza. Il Questore Emma Ivagnes dal 1 febbraio prossimo lascerà l’incarico per raggiunti limiti di età e potrà dedicarsi a tempo pieno agli effetti più cari. Siamo certi che un pezzo del suo cuore resterà a Matera e non è detto che possa tornare, come turista questa volta, in una città e in una provincia che ne hanno apprezzato l’impegno per le comunità e il territori.



COMUNICATO STAMPA

Il Questore Ivagnes si accinge a lasciare la Questura di Matera.

Dal 1° febbraio andrà in pensione per raggiunti limiti di età.

Giunta all’ultimo tratto di un percorso professionale, iniziato nel 1988, desidero ringraziare tutti coloro con i quali ho condiviso questi tre anni da Questore della Provincia di Matera, per le tante relazioni umane che si sono create e consolidate, improntate al rispetto ed alla stima reciproci: autorità religiose, politiche, civili e militari, esponenti del mondo del lavoro, della stampa, della cultura e del volontariato, cittadini.

Dare sicurezza è un lavoro complesso, un lavoro di squadra, dove ho cercato di dare il mio contributo con impegno, passione, orgoglio e sacrificio.

Mi sono avvicinata a questa comunità con grande attenzione ed inevitabile curiosità per le tradizioni ed i valori di cui è portatrice, imparando ad amare il suo fascino antico e ad apprezzarne la garbata accoglienza.

Infine, un saluto carico di emozione ed un ringraziamento senza tempo alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia di Matera. Insieme a tutti gli altri colleghi, quelli ancora impegnati sul territorio della nostra Italia, quelli che, prima di me, hanno concluso il loro percorso professionale, quelli che ci sono stati sottratti anzitempo, avete rappresentato una grande, immensa, straordinaria Famiglia, parte integrante ed insostituibile della mia vita.