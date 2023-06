Tanta solidarietà con ” I Passi di Matera”

Piccole iniziative dal grande cuore e con tanta umiltà. Un pomeriggio di gioia, colore, di speranza che fa bene a tanti, al cuore e alle coscienze di quanti non conoscono o sanno poco di una realtà fatta di sofferenza, speranza e con l’iniziativa di Matera anche di sport.Con la partecipazione di 400 persone, bambini e adulti, ha preso il via oggi a Matera la prima edizione de ” I Passi di Matera, la camminata benefica a sostegno dei bambini in terapia oncologica e delle loro famiglie. Obiettivo della manifestazione, organizzata e promossa dalla Palestra Light Energy ,con il patrocinio del Comune di Matera, è quello di sostenere le attività di ”Apleti” l’associazione che opera presso l’oncoematologia pediatrica presso il policlinico di Bari e della onlus Gian Franco lupo ” Un sorriso alla vita” ,impegnate nel migliorare l’assistenza sanitaria, psicologica e umana dei piccoli sottoposti a cure oncologica. Alla manifestazione è legata anche una raccolta di fondi aperta fino al 18 giugno sul sito www.ipassidimatera.it. L’evento ha portato i partecipanti su un percorso intorno all’area del Castello Tramontano, contrassegnato da tappe dedicate al silent fitness con la presenza di istruttori e la dotazione di cuffie wireless. Spazio anche all’ippoterapia con il maneggio Vento Barocco, agli spettacoli di cosplay (giochi in costume) e alla testimonianze di medici e famiglie che ogni giorno vivono e si occupano delle malattie oncologiche. Appuntamento al 2024, come ha ricordato il dinamico Luciano Nicoletti per quella grande famiglia che è Light Energy. Una energia di luce che ha illuminato la speranza…



Gli intervenuti

Domenico Bennardi, Sindaco della Città di Matera

Gaetano Ciavarella, Presidente Associazione APLETI

Michele Lupo, Presidente della Onlus Gian Franco Lupo “Un Sorriso alla vita”

Nicola Santoro, Primario reparto oncoematologia pediatrica Policlinico di Bari

Mary De Gennaro Madrina de “i Passi di Matera” e conduttrice Tele Norba