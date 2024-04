Tanta monnezza, tutta in 1Km, all’ingresso di Matera.

C’è un pezzo della strada provinciale Rondinelle, appena un chilometro, posto all’ingresso della Città dei Sassi che è attualmente delimitato, all’inizio e alla fine, da due piccole discariche abituali, unita tra loro da una ulteriore quantità e varietà di rifiuti disseminati lungo tutto il tragitto. Una situazione già ripetutasi in passato e che, per qualche mese fu affrontata con l’apposizione di foto trappole da parte della polizia municipale che portarono alla individuazione di alcuni degli autori di questo scempio. Ma poi si è tornati al solito tran tran. Con un allentamento del controllo del territorio da parte delle autorità competenti di cui hanno subito approfittato gli abituali sporcaccioni. Ed ecco la situazione che si è venuta a ricreare e che documentiamo con le foto di questo servizio, scattate questa mattina. Una situazione che è tale da mesi e che sembra non venga notata da nessuna forza dell’ordine, da nessun amministratore cittadino che sicuramente saranno passati in zona qualche volta. Il tratto di strada di cui parliamo è quello che parte dal ponticello di contrada Pantanello (là dove una volta terminava la pista ciclo pedonale) e finisce nei pressi del cavalcavia della statale per Bari (poco più su del deposito della Provincia di Matera).

Dai parapetti del ponte, come vedete da mesi danneggiati e mai messi in sicurezza, è possibile ammirare quanto avvolgibili di balconi residui di qualche ristrutturazione, sia da un lato…..

…..che dall’altro affaccio.

Subito oltre il ponticello, c’è una vecchia baracca metallica abbandonata (dalla Provincia?), già punto di riferimento in passato degli abbandonatori seriali di rifiuti. Un’area già bonificata qualche anno fa e dove qualche sporcaccione fu anche beccato grazie alla collocazione di foto trappole da parte della polizia municipale. Ma è già da un poco che è tornata ad essere sede privilegiata di abbandono rifiuti di ogni sorte, tutti in bella vista, come potete constatare passandoci in auto o da questi scatti:

Risalendo, quindi, il tratto di strada sino all’incrocio nei pressi dello svincolo per la statale per Bari, giusto un chilometro in tutto, ecco il triste campionario di ciò che è stato abbandonato lungo tutto il tragitto (ma c’è molto di più) e che è possibile ammirare:

E dulcis in fundo a questo breve tratto di strada, poco dopo il deposito della Provincia di Matera, c’è un piccolo tratto di strada asfaltata ma chiusa, anch’essa luogo prediletto da chi ha l’abitudine di abbandonare per strada i propri rifiuti. E qui, questa mattina, era possibile ammirare nel suo splendore un abbandono fresco fresco, di questa nottata sicuramente, a giudicare dallo stato dei sacchi neri…..

…oltre a quelli stantii, invecchiati, che stanno lì da molto più tempo.

E allora c’è qualcuno che può riprendere in mano la pratica e rimuovere quanto depositato? E magari mettere in pratica un minimo di controllo di questa zona, considerato che essa sembra essere particolarmente apprezzata e meta abitudinaria di chi pratica l’abbandono selvaggio dei rifiuti?