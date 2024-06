Tanta ”Fantasia” dei i ragazzi di Auxilium, tra gli ”Angeli del carro”.

E lo hanno dimostrato sul campo con il tempo trascorso nella sede degli ”Angeli del Carro” al rione Serra Rifusa e poi con il ”trasferimento” del loro messaggio creativo – il carro della Bruna agrario- presso la fabbrica del carro trionfale al rione Piccianello. Ragazzi e ragazze in gamba, conquistati da un luogo dove la curiosità sale a mille. E questo grazie alla sensibilità e disponibilità degli Angeli del Carro, che ospitano scolaresche e gruppi provenienti anche da fuori Matera. I bambini assistiti dal servizio di assistenza personalizzata ai disabili nelle scuole dalla cooperativa”Auxilium” hanno potuto trascorrere con loro due pomeriggi. E qui hanno potuto ammirare i cimeli raccolti negli anni dai carri trionfali della festa della Bruna , che hanno ispirato la fattura di quel piccolo carro, incentrato sul tema della fantasia, realizzato per il secondo anno dai loro amici che frequentano gli istituti agrario ” Briganti” e l’omnicomprensivo ” Enrico Fermi”.



Nella sede degli Angeli i ragazzi sin sono cimentati, con il supporto delle assistenti alla persona, a disegnare con la tecnica dello stancil, delle ”simpatiche” magliette con i disegni di angioletti, carri, logo e scritte dei due sodalizi ,che hanno indossato e regalato in segno di gratitudine per la ospitalità al vicepresidente dell’Associazione, Mimmo Duca. E non è finita. Il piccolo carro, che ha attirato l’attenzione dei passanti, è stato poi trasferito alla fabbrica del rione Piccianello, dove potrà essere ammirato durante ‘la tradizionale visita” al carro trionfale del 2 luglio realizzato dall’artista Francesca Cascione. Quanto agli Angeli del Carro continueranno a prepararsi per la Festa e, in particolare, per la impegnativa giornata del 2 luglio con spirito devozionale e con il simpatico saluto delle tante manine gialle disegnate dai ragazzi di Auxilium



Il nostro Carro della Bruna Agrario

La Fantasia

Il progetto “Il nostro Carro della Bruna Agrario” arriva alla sua seconda edizione, e come l’anno precedente, l’idea è quello di realizzare una interpretazione del tutto personale dei ragazzi assistiti dalla Cooperativa Auxilium del Carro della Santissima Madonna della Bruna di Matera.

Quest’anno il Nostro Carro è stato realizzato intorno al tema della “FANTASIA”, tema scelto da un nostro assistito, Rocco, al quale va il nostro pensiero, prima di trasferirsi in un’altra città e per il quale la fantasia rappresenta un viatico necessario nel percorso di crescita personale. Il carro è stato realizzato nell’aula di sostegno dell’Istituto Tecnico Agrario di Matera con la partecipazione dei nostri ragazzi con la complicità dei loro assistenti e dagli alunni della scuola. Colombe, vasi, fiori, sirene laterali sono stati realizzati dai ragazzi e dalle loro assistenti dell’Istituto Comprensivo di Via Fermi.

Una dedica speciale è stata riservata a Francesco “Checco” Pentasuglia che, a giugno, termina il suo lungo percorso scolastico all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario di Matera, e a Nunzio, anch’esso al termine dei 5 anni, i quali sono stati raffigurati in due bassorilievi presenti sul manufatto.Il carro ha la forma di una barca perché si presta bene a richiamare la configurazione di alcuni carri degli anni precedenti e richiama temi fantasiosi che si alternano ad elementi riconducibili alla realtà in un continuo connubio, intreccio di relazioni e continuo movimento. Sul carro si alternano elementi tipici della cartapesta materana come angioletti e puttini, disposti in forma armonica, colombe, rami, torre del campanile della Cattedrale, omaggio al Carro del 2023, arricchita da quattro riproduzioni di vetrate realmente esistenti nelle chiese della nostra Città: Santa Lucia, San Francesco da Paola, San Giovanni Battista, Cattedrale.



Sono presenti numerosi quadri che richiamano la festa della Bruna, in particolare, il momento dello “STRAZZO”. Un quadro riproduce una foto dello sfascio dell’anno precedente, un altro lo strazzo del Nostro

Carro avvenuto il primo luglio 2023 e un altro ancora il bozzetto del manufatto in questione.

Il tema della fantasia ha ispirato la realizzazione di due quadri: il primo riguarda l’assalto alla carrozza del Conte Tramontano, evento storico che è diventato fondamentale negli sviluppi della nostra festa; il secondoevoca, invece, lo sfascio del primo carro artistico costruito dal falegname Leonardo Traietto e decorato da don Leonardo Angelino nel 1690.

Altri elementi e personaggi tipicamente frutto della fantasia sono sicuramente la sirena posta a prua del barcone e la pescatrice di stelle posta sulla parte più alta della spalliera del carro.

L’arcobaleno, la forma stessa del barcone e altri elementi presenti sul carro sono un chiaro messaggio di sensibilizzazione alle tematiche di discriminazioni razziali e di genere.

La pescatrice di stelle è adagiata su mongolfiere realizzate la scorsa estate dai ragazzi del Centro Estivo di Aura Blu.

Sul carro sono presenti la Madonna con il suo bambinello, elementi realizzati l’anno scorso e, come da tradizione, tolti dal carro qualche momento prima dello strazzo. La Madonna e il Bambinello, nei giorni successivi alla Festa come l’anno scorso, saranno esposti nell’Osteria San Francesco.

“La realtà e la fantasia sono come due barche che navigano fianco a fianco verso lo sconosciuto, in un mare in cui dubbi e certezze si confondono e si equivalgono fino alla mezzanotte, l’ora nella quale la magia si esaurisce, tutto sparisce nel nulla e la carrozza di Cenerentola torna ad essere una zucca”

Jean-Paul Malfatti