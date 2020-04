Attesa soddisfatta e tamponi per verificare eventuale contagio da coronavirus pronti per gli esami oro faringei tra i vigili del fuoco. Soddisfazione della Federdistat-CISAL (Federazione Vigili del Fuoco – Funzioni Centrali) di Basilicata con il segretario regionale Michele Grieco, che ringrazia l’Azienda sanitaria locale per il lavoro avviato e la Regione per aver accolto una richiesta stringente da quanti operano in prima fila. Purtroppo, per esigenze organizzative arcinote, il servizio è partito quando si è stati nella condizioni di poterlo fare. Servizio che ora va consolidato perchè l’esposizione dei vigili, rappresentanti delle forze dell’ordine, personale medico e volontari è continuo.

COMUNICATO STAMPA

La Federdistat-CISAL (Federazione Vigili del Fuoco – Funzioni Centrali) di Basilicata esprime apprezzamento per la l’attività svolta dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 svolte su tutto il territorio provinciale, accoglie con favore la comunicazione con cui predispone l’effettuazione di tamponi agli operatori dei del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco impegnati nei servizi di soccorso e prevenzione.

L’attenzione verso chi, in questo momento particolare, continua a svolgere attività istituzionali di prossimità e contatto con la popolazione, ovvero operatori sanitari, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine tutte, aiuta a ridurre il rischio di diffusione del contagio, consapevoli come questa sia una lotta contro il tempo, in cui è necessario adottare precauzioni e comportamenti che possano ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

La nota inviata da codesta O.S. al Presidente della Regione Basilicata, per sollecitare uno screening a tutti gli operatori impegnati, rientra nel solco della leale e proficua collaborazione tra enti pubblici per meglio affrontare situazioni di emergenza riducendo rischi e disagi alla comunità

Matera, lí 22 aprile 2020