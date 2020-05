“Il M5S di Matera prosegue la propria attività e riflessione politica e lancia una serie di Talk fruibili in rete attraverso i principali canali social come Youtube e Facebook.

Il primo Talk si terrà giovedì 07/05/2020 alle ore 18:30 ed è dedicato alla Didattica a distanza e ai pericoli della dispersione scolastica in tempi di covid19.

Un argomento sul quale qualche giorno fa gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Matera avevano avviato un sondaggio che ha raccolto 380 risposte. Gli stessi risultati del sondaggio saranno presentati proprio in occasione del Talk programmato.

Questi Talk coinvolgeranno in un dibattito trasversale e propositivo stakeholders, esperti e professionisti, come in questo caso, rappresentanti del mondo scolastico, ma anche genitori, utenza scolastica.

Il primo appuntamento vede la partecipazione del Dirigente Scolastico prof. Michele Ventrelli I.C. Pascoli, della prof.ssa Caterina Policaro Dirigente Scolastico dell’I.C. Torraca e dell’ing. Gianluca De Marco rappresentante genitori dell’I.C. Torraca, modera Domenico Bennardi.“

Dirette programmate su:

Facebook: https://www.facebook.com/materacinquestelle/videos/227796911861018

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=h5n_beWyzSY