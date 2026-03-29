Tajani “sdegnato” contro Israele…ma fino ad un certo punto!

Oramai per il nostro ministro degli esteri è diventato un must fare tutto…. fino ad un certo punto. L’ultima che gli era capitata e di cui siamo stati testimoni a Matera è stato il suo collegamento durante la Cerimonia di inaugurazione di Matera 2026 Capitale Mediterraneo della Cultura e del Dialogo si è interrotto ad un certo punto…… e non è stato più ripristinato per cui l’intervento è stato poi letto alla platea dalla presentatrice della serata la giornalista RAI Valentina Bisti. Oggi Tajani si è ripetuto in questa sua prassi. A sostenerlo è l’agenzia DIRE che in un articolo racconta che, a fronte dell’episodio che ha visto la polizia israeliana impedire al Cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro la Domenica delle Palme, aveva manifestato il proprio: “Sdegno”, salvo poi ripensarci. Questa mattina, intorno alle 12,37, il Ministero degli Esteri ha inviato una nota alle agenzie di stampa con su scritto: “Ho dato istruzioni all’Ambasciatore di esprimere alle autorità di Tel Aviv il nostro sdegno”. Quando poi la stessa nota è stata postata sui social del vicepremier e sull’account X ufficiale del ministero degli Esteri, la parola “sdegno” è scomparsa, in sostanza viene sbianchettata e sostituita con “protesta”. Questa la nuova versione che si legge su Facebook, Instagram ed X: “Ho dato immediate istruzioni al nostro Ambasciatore in Israele di esprimere alle autorità di Tel Aviv LA PROTESTA del governo e confermare la posizione italiana a tutela, sempre ed in ogni circostanza, della libertà di religione”. Tajani sdegnato nei confronti di Israele? Per qualche minuto si è assaporato l’idea di un’Italia con un ministro degli Esteri che batte il pugno sul tavolo. Poi qualcuno deve aver chiamato o scritto. E Tajani a rileggere la parola “sdegno” gli deve essere venuto il capogiro. Troppo forte. Troppo impegnativa, che richiede atti conseguenziali e coraggio. E quello o ce l’hai o non ce l’hai. E lui modestamente non lo ebbe. Via allora con “Protesta”, più generica, come non dire nulla. Traducibile alla bisogna in un: stava solo scherzando! Il Circo Melons continua a sfornare gag! Avanti un’altra! Chi non salta uno sdegnato è…..

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