Ne avevamo parlato nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/cronaca/riparte-lauser-a-matera-nuova-sede-e-un-progetto/ e di un progetto, bloccato dalla pandemia da virus a corona proprio come i tappi della birra, che ora puo’ contare su una sede operativa e tanti soci eredi di mille battaglie sindacali e nella società per il progetto ” “Una nuova rete – Accompagnamento,mobilità sostenibile e innovazione sociale nelle aree disagiate”. E in occasione della inaugurazione a Matera, in via Della Croce , accompagnati dal presidente Vito Perna abbiamo avuto contezza guardando le opere prodotte in laboratorio e le iniziative che si possono attivare anche lavorando all’aperto, magari nel vicino parco di via IV Novembre, iniziative di mobilità sostenibile per le diverse fasce di età e condizioni dei singoli.



”Il progetto c’è- dice Vito Perna, che ha fatto gli onori di casa per gli ospiti venuti da fuori- e siamo aperti al confronto e alla collaborazione con tutti. Naturalmente c’è da rimboccarsi le maniche e ognuno dovrà dare, se lo vorrà, quello che si sente di dare” Avanti con idee e disponibilità. Servono ascolto, attenzione, senso pratica mettere in ”moto” sostenibilità e mobilità. Auguri e Buon Lavoro per servizi e in autogestione.