Tacabanda! Con l’Onyx Festa della Musica al suono di pentole e coperchi

Sì. Avete letto bene. E il comunicato dell’Onyx jazz club per la festa della Musica,al borgo di Venusio di Matera, invita espressamente per domani – martedì 21 giugno- a partecipare da musicisti all’allegra banda di percussionisti con pentole, piatti, mestoli, forchettoni, batticarne, scolapasta e ”marmitte” unte bisunte. A dare il vio sulle note del ” Tacabanda!” ( ricordate la pubblicità di Carosello per il biscotti Doria?) per le vie del borgo Luigi Esposito, presidente dell’Onyx jazz club Luigi Esposito e il duo, padre e figlio, dei ”Locantore”. Un segnale per una partecipazione ”fragorosa” per il mondo della musica (ricordiamo la creatività dei suoni di strumenti del vissuto quotidiano in un concerto materano con Tony Esposito) che ha bisogno di nuova linfa, opportunità e risorse per riempire di note, arcinote e poco note, il nostro quotidiano. Non mancate e passaparola.



ONYX JAZZ CLUB

21 GIUGNO

h17.30

FESTA DELLA MUSICA

MATERA – BORGO VENUSIO

Per la Festa della Musica 2022, il 21 giugno prossimo, Borgo Venusio si trasforma nella cassa di risonanza della Banda Mestoli e Pentole, diretta dai Maestri Rino Locantore e Piernicola Locantore, un concerto corale dove tutti sono invitati a partecipare con strumenti musicali di qualsiasi genere (pentole, coperchi, mestoli ecc.), per animare le strade del borgo.

Quest’anno, la Festa della Musica ha scelto come tema il “Recovery Sound Green Music Economy”, un messaggio di ripartenza per il settore musicale e un’attenzione particolare all’ambiente e al patrimonio culturale, temi importanti con cui quest’edizione vuole celebrare la memoria del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso lo scorso gennaio.

L’evento di Venusio sarà dedicato anche alla memoria di Alessandro Cilla, caro amico della nostra associazione.

L’Onyx Jazz Club continua la sua missione di promozione del territorio e di coinvolgimento delle comunità, questa volta sostenendo il progetto “Laboratorio di Progettazione Architettura e Città UNIBAS”, promosso dall’Università della Basilicata, per la rigenerazione urbana di Borgo Venusio.

Oltre alla musica, si svolgeranno attività collaterali tra narrazioni, video e momenti dedicati, in un luogo importante per la nostra comunità e troppo spesso dimentica

Con la Banda Mestoli e Pentole

Programma:

-Ore 17 – appuntamento in piazza Matteotti per un passaggio autobus con De Angelis Bus

-Ore 17,30 – raduno dei partecipanti in Piazza San Giovanni da Matera

-Saluti da parte della piccola comunità di Borgo Venusio

-Organizzazione della Banda Mestoli e Pentole. Direttori e Maestri Concertatori Rino e Piernicola Locantore

-Banda da giro per le vie del Borgo

-Sosta all’ex Centro Civico e presentazione del “Laboratorio di Città Venusio” a cura degli studenti e docenti del Corso di Architettura UNIBAS

-Spazio per gruppi musicali

-Il Solstizio d’Estate raccontato da Rita Montinaro

-Saluti conclusivi

-Ripartenza della Banda Mestoli e Pentole

-Ore 20.30 ritorno in Autobus con De Angelis Bus

L’Onyx Jazz Club dedica la Festa della Musica alla memoria di Alessandro Cilla

L’azione a Borgo Venusio è completamente in acustico. Ogni partecipante è pregato di portar con sè il suo strumento. Chitarra, coperchi, tromba, pentole, sax, mestoli

La Festa della Musica a Borgo Venusio è un’anteprima “Gezziamoci35” a cura di APS Onyx Jazz Club_Matera in collaborazione con il Laboratorio di Città Venusio a cura degli Studenti e Docenti del Corso di Architettura UNIBAS

Laboratorio di città Venusio – Marco Laterza, Silvia Parentini

Liliana Adorante, Maria Cristalli, Michele D’Auria, Michele Debernardis, Flavia Errico, Donatella Lorusso, Tommaso Monitillo, Irene Quaratino, Anna Scarabaggio, Giuseppe Solazzo, Maria Cristallo, Chiara Rizzi

In collaborazione con: Associazione Volontari Open Culture 2019, De Angelis Bus

