“SWING E JAZZ NELLA TERRA DELLE GRAVINE’’: AL VIA LA RASSEGNA MUSICALE A GINOSA (TA)

Prenderà il via giovedì 14 luglio 2022 la rassegna “Swing e Jazz nella terra delle gravine’’, rientrante nel cartellone degli eventi estivi 2022 del Comune di Ginosa “Riempiamo gli Spazi’’, e in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica’’.

Ad aprire la rassegna, il 14 luglio, sarà Mauro Porro (polistrumentista e arrangiatore milanese, in attività anche all’estero e massimo esperto del hot jazz in Italia) con il suo Benny Rides Again Project, accorato omaggio alle formazioni del re dello swing Benny Goodman e della musica degli anni ‘30 e ‘40.

La seconda serata, quella del 21 luglio, vedrà in scena un quartetto inedito, formato da Michele Sannelli al vibrafono, Pasquale Fiore alla batteria e da due grandi del jazz italiano, famosi ed apprezzati anche all’estero: Dario Deidda, otto volte premiato al Jazzit Award come miglior bassista italiano, e il sassofonista Roberto Ottaviano, istituzione del jazz pugliese.

Chiuderanno la rassegna, il 28 luglio, i baresi Promenade Bechet, capitanati dal clarinettista Francesco Manfredi (già primo clarinetto del teatro Petruzzelli di Bari) con un lavoro filologico su Sidney Bechet, uno dei pionieri del jazz, con le idee e lo stile delle band degli anni ‘20 e ‘30.

Un programma variegato e vastissimo che abbraccerà 50 anni di storia del jazz e che, nelle splendide cornici della gravina e di altri luoghi simbolo del centro storico di Ginosa, valorizzerà ancora di più il patrimonio storico-culturale della città ionica.