Svincolo La Martella al buio…Si attendono ”lumi” dall’Anas

A chiederli, dopo tanti tentativi andati a vuoto che ”si provvederà”, è Tommaso Martinelli presidente onorario del Comitato di quartiere del borgo La Martella ”Ludovico Quaroni”, ormai spazientito dalle risposte interlocutorie dei dirigenti dell’Anas sulla mancata riattivazione dei pali della luce allo svincolo e non solo alla rotatoria che dall’abitato conduce alla fondovalle Bradanica e da qui all’area industriale.



”Di sera è buio pesto – racconta Martinelli- e il rischio di incidenti e di andarsene a cicorie, come si dice dalle nostre parti, è frequente. E’ così da un semestre buono. All’Anas mi hanno ripetuto che c’è stato un furto di cavi e chi si provvederà. Ma quando? Siamo nel 2026 e finora non è accaduto nulla. Il problema è stato sollevato anche dall’associazione Amici del borgo, ma la situazione non è cambiata. Che si aspetta? Che accada l’irreparabile? Ci rivolgiamo oltre che all’Anas, affinché provveda, anche alle Istituzioni rappresentative della città e della nostra provincia per sollecitare la messa in sicurezza del nostro punto di accesso al borgo e di immissione sulla Bradanica. Attendiamo lumi…” Più chiaro di così.Che Anas provveda anche con soluzioni provvisorie, ma immediate, come pannelli riflettenti, lampeggianti e similari. La sicurezza, prima di tutto.

