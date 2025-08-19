Sventola la bandiera rossa delle donazioni al Museo del Comunismo e della Resistenza

E la foto che apre il servizio ne è la conferma con i protagonisti di questa catena della memoria di quanti non dimenticano, anzi cercano, approfondiscono, si confrontano su valori, ideali, studi tornati di stretta attualità con la crisi ma allo stesso tempo l’arroganza del ”capitalismo globale”. Con il supporto dei sovranismi locali (Italia compresa) che hanno messo una cappa di ipocrisia, attivato attacchi subdoli o palesi alle istituzioni democratiche laddove resistono, che impediscono ai popoli di convivere in contesti di pace e di progresso. E la donazione di una bandiera dell’Urss,

Unione delle repubbliche sovietiche e socialiste, da parte del pisticcese Simone Ippolito e di altri cimeli descritti da Francesco Calculli, direttore artistico del Museo del Comunismo e della Resistenza, sono senz’altro un esempio di altruismo e di adesione a un progetto di conservazione e di dibattito che continua a stimolare nuovi arrivi e presenze di visitatori. Quando ci sono competenze e passione anche un confronto sulla grafica indentitaria e militante del passato, riportata su manifesti o francobolli portano valore aggiunto alle iniziative del Museo che, in tempi e modi da definire, potrebbe aprire a iniziative promozionali come mostre e confronti sul tema. Potenza di una bandiera rossa…



NUOVI CIMELI VI ASPETTANO AL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA .

Continua ad avere un grande successo l’iniziativa “Dona un cimelio, tramanda la Storia”, che vede protagonista il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera . Raggiungere un traguardo che ci siamo posti, è un momento di gioia che premia tutti gli sforzi fatti, per cui vogliamo esprimere la nostra gratitudine a chi ha condiviso con noi la nostra passione, i nostri visitatori, gli amici e i sostenitori del Museo. ll nostro percorso è reso unico e straordinario grazie al vostro affetto, al vostro supporto e alla vostra partecipazione. Questa operazione partecipativa, che si affida alla generosità del pubblico, rappresenta un invito a diventare parte attiva della vita del Museo, contribuendo alla trasmissione di conoscenza e memoria alle future generazioni. Ciascuno con la propria donazione di cimeli può aiutare a tenerne viva la memoria, proprio come ha fatto Giampaolo Simone accompagnato dal suo amico Luca Ippolito docente di lettere in una scuola media di Modena , che ha donato al Museo tutti i suoi bellissimi cimeli comunisti , tra cui un grande quadro con una spettacolare bandiera sovietica. Giampaolo Simone è laureato all’accademia di belle arti in scenografia, e vive a Pisticci dove è insegnante alla scuola secondaria di primo grado. Egli è da sempre appassionato alla grafica e alla estetica espressa per immagini del socialismo reale, che, come dice lui stesso:«mi ha sempre affascinato perché al contrario del fascismo e del nazismo che hanno attinto rispettivamente alla mitologia della romanità, e alla mitologia nordica e germanica, interpretata in chiave razzista, il comunismo ha invece creato una traduzione estetica della propria idea partendo dalla sua stessa cultura e riconoscendo l’eredità culturale che l’ha preceduta» . Questa nuova donazione ci ispira a proseguire con passione nella nostra missione educativa e culturale. Il museo ha sempre fatto affidamento sulla donazione di oggetti con l’obiettivo di conservare, ricostruire, spiegare, qual è la loro storia e che importanza avevano nell’uso e nell’immaginario collettivo, non solo raccontando il passato ma anche il presente di questi oggetti. Si compone così un ritratto emozionante e inedito di una realtà spesso solo ipotizzata che riesce a stupire e a modificare per sempre il giudizio stereotipato molto diffuso di un mondo che davvero è stato altro. Ci pare una indispensabile e fondamentale necessità che permette di trasmettere e rinnovare questa conoscenza agli appassionati di storia, e alle giovani generazioni che sempre più spesso visitano il museo. Non ci resta quindi che invitare tutti gli interessati a visitare la nostra collezione e a scoprire il patrimonio storico culturale che custodiamo. F. Calculli direttore Museo

Informazioni utili per la donazione di oggetti al museo: Le offerte di donazione vengono valutate caso per caso secondo le linee guida fissate dal comitato direttivo del museo.Vi preghiamo di contattarci preventivamente via email all’indirizzo franculli71@yahoo.it descrivendo l’oggetto o gli oggetti che vuoi donare.

GLI OGGETTI DONATI DA GIAMPAOLO SIMONE ENTRATI A FAR PARTE DELLA COLLEZIONE MUSEALE.



mazzo di carte da poker illustrate con le immagini della propaganda sovietica



10 soldatini molto rari in plastica scala 1/32 dedicati alla Rivoluzione Russa, prodotti nel 1971 dalla Atlantic Giocattoli



piccolo busto in gesso di Lenin e fiaschetta militare, epoca sovietica, anni ’80.



Vecchia matrioska russa Eltsin Gorbaciov Breznev Lenin



Magnifico libro di grande formato che raccoglie una selezione di illustrazioni dei manifesti di propaganda cinese realizzati tra la nascita della Repubblica Popolare nel 1949 e i primi anni ’80.

Foto principale: Luca Ippolito ( il primo da sinistra) , Giampaolo Simone, e Francesco Calculli posano vicino al grande quadro con la bandiera sovietica appena donata al Museo