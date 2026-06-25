Sventato furto a Matera Nord. Lisurici chiede maggiori controlli

L’episodio, come racconta lo stesso consigliere comunale azzurro, è avvenuto nella tarda serata del 24 giugno a Matera nella zona nord, dove sono diffuse tipologie di abitazioni mono e bifamiliari. I malviventi che avevano già scavalcato il cancello di una abitazione hanno desistito all’arrivo del proprietario. Poi sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del tentato furto. Francesco Lisurici chiede maggiori controllo da parte delle forze dell’ordine nelle zone periferiche. Ma occorre anche, come capitato in altre occasioni, che i residenti monitorino eventuali presenze sospette di veicoli e persone, segnalando alle forze dell’ordine, e dotino le abitazioni di sistemi di allarme e videosorveglianza.



IL COMUNICATO STAMPA

Ieri sera, alle ore 21:40 circa , Tre uomini incappucciati, a bordo di una macchina grigia hanno scavalcato il cancello di un’abitazione sita in Via Caduti di Nassirya a Matera.

Il proprietario stava uscendo di casa proprio in quel momento e ha visto uno dei 3 ladri mentre stava scavalcando , il quale visto il proprietario dell’immobile è tornato in macchina e si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri verso le 22:30 che hanno visionato alcune telecamere presenti in zona per cercare di intercettare i malviventi.

Il consigliere Lisurici chiede alle forze dell’ordine di intensificare i controlli soprattutto nelle zone periferiche della città per evitare che fenomeni di questo genere possano diventare frequenti e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini materani.

Francesco Lisurici

Consigliere comunale di Matera