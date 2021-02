Loro, quelli del Comitato dei residenti dei rioni Sassi, sabato 13 ci saranno per quella ”marcia per la cultura e il lavoro” , promossa da Cgil, Cis e Uil e da 30 associazioni di diversa identità e funzioni, che partirà da piazza san Pietro Caveoso e raggiungerà piazza Vittorio Veneto. Per sollecitare una svolta, una presa di posizione da parte di quanti stanno a guardare e vedere dove portano indifferenza, scarsa volontà e far finta di non vedere e non sentire. Matera è dei cittadini che la vivono, la frequentano e che hanno a cuore che non ne vengano alterate immagine, storia e ruolo, apprezzati dall’Unesco che nel 1993 decise di iscrivere gli antichi rioni di tufo e l’habitat rupestre tra i beni tutelati dall’Umanità. E su questo i residenti, con la nota firmata dalla presidente Anna Riccardi, non transigono e denunciano le perplessità su quanto si prospetta anche sul piano della fruizione. Da qui la proposta di un ”protocollo di indirizzo” sugli aspetti gestionali, l’affiancamento di un supporto scientifico e proposte per altri progetti da cantierizzare come quello per il parco della civiltà contadina. Attendiamo la presentazione e la ufficialità dei contenuti e l’eventuale confronto tra le parti. I lavori, intanto, vanno avanti. Nessun seguito (se ci è sfuggito qualcosa fatecelo sapere) su petizioni, lettere aperte, interrogazioni in consiglio comunale, richiesta di intervento dell’Unesco, sollecitazioni al ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini a intervenire,oltre al tourbillon di proteste su progetto di consolidamento e valorizzazione di Murgia Timone che sta cambiando volto e integrità di Murgia Timone. Un percorso avviato dopo l’anno di Matera capitale europea della cultura e con tanti comportamenti pilateschi da ”abbiamo le mani legate” su un progetto sui quali tutti – nei mesi scorsi sapevano – ma hanno ratificato senza capire o perchè doveva andare così. Roba da banda larga…

RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO PATRIMONIO COMUNITARIO

Il Comitato dei residenti nei Rioni Sassi (“Comitato Sassi”), riunito in Assemblea domenica 7 febbraio 2021, ha affrontato il tema degli interventi che si stanno realizzando a Murgia Timone, in attuazione dei Progetti della Preistoria e della Civiltà Rupestre – Parco della Storia dell’uomo

Il Comitato, come tutti i cittadini materani, mai è stato coinvolto nella conoscenza e condivisione delle scelte progettuali definite sul quel patrimonio storico/archeologico e naturalistico/ambientale che appartiene non solo alla comunità materana ma è “bene comune” dell’umanità, patrimonio Unesco.

Oggi il Comitato, nel prendere atto che le opere che si stanno realizzando, in un’Area Protetta (ZSC), Riserva Integrale e/o Generale di un Parco Regionale, hanno

finalità dichiarate di accrescere l’accessibilità a luoghi, ambienti e costoni delicati ed impervi ed alla stessa area di sedime di un “villaggio neolitico”, conferma la sua contrarietà ed esterrefatta “incredulità”; e la preoccupazione che un accesso incontrollato possa comprometterne il delicato equilibrio ambientale.

Si auspica pertanto un’attenta gestione, con regole definite di fruibilità, di tali luoghi ed ambienti storico-naturali, anche in attesa della ripresa degli afflussi turistici nella prossima primavera/estate.

A tal fine, il Comitato intende presentare, ai soggetti gestori del territorio interessato, una proposta di “protocollo d’indirizzo” per la gestione di accessibilità e fruizione del patrimonio naturalistico-ambientale e storico-archeologico del Parco.

Il Comitato, inoltre, in detto “protocollo”, formulerà una proposta di affiancamento “scientifico” e di più ampia condivisione, dei lavori e delle finalità del Progetto del Parco della Civiltà Contadina, che si stanno avviando sulle terrazze del Casalnuovo. Per ripristinare, nei limiti del “possibile, nelle condizioni date”, un seppur minimo coinvolgimento della comunità scientifica e sociale, in interventi di testimonianza e valorizzazione di un patrimonio che è, soprattutto, un “bene comune”.

Con queste finalità ed indirizzi, riconoscendovi comuni obiettivi strategici di tutela e valorizzazione di patrimonio e comunità che ne è titolare, il Comitato Sassi aderisce alla Marcia per la Cultura ed il Lavoro, che si terrà sabato 13 febbraio, in Piazza Vittorio Veneto.

Riccardi Anna

Presidente