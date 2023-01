Sveglia, Tricarico! Hai dimenticato storia e radici.

Tricarico, antico centro lucano dalla grande storia, sembra oggi il luogo delle occasioni mancate. I fasti passati non bastano e, soprattutto, non producono occasioni di crescita se non s’investe sulle risorse locali. Quanto accade non è solo il risultato dei continui naufragi amministrativi, ma il prezzo di un immobilismo comunitario che ha sciupato il patrimonio materiale e immateriale. Sull’argomento, l’intervento di Emilio Salierno, giornalista e autore di libri.



Il paese di Scotellaro sconfitto da se stesso.

di Emilio Salierno

Tricarico non è stato imprenditore di se stesso perché non ha mai provato a fare impresa.

La vera ricchezza dell’antica cittadina lucana non sono i presidii pubblici che ha perso, ma alcune figure autorevoli che esprimono un grande valore culturale e sociale. Le agenzie erogatrici di servizi collettivi si possono estinguere – e in effetti, in gran parte, non ci sono più – perché è l’atroce destino delle aree interne. Piaccia o no.

Chi non scompare sono i personaggi che fanno la storia, è su di loro che Tricarico avrebbe dovuto puntare, tra cui Rocco Scotellaro, Rocco Mazzarone, Anne Cornelisen, Laura Battista, Antonio Infantino. Non uno, ma tutti, perché è un “firmamento” per una strategia vincente di sviluppo attorno all’asse della politica culturale. Mai, seriamente, o almeno sufficientemente, si è voluto e saputo scommettere su queste grandi figure. Solo timidi tentativi, senza un disegno preciso, moderno, corale, coraggioso. Non può essere una sorpresa, a livello locale, l’imbarazzante situazione sul centenario scotellariano, perché nulla si è seminato. Duecentomila euro della Regione Basilicata, tra l’altro, saranno gestiti per gli eventi su Scotellaro da un’associazione della provincia di Potenza: il segno della sconfitta per Tricarico.



Interpretare il fallimento di una comunità in base agli uffici persi negli ultimi decenni, come ho letto in una recente disamina sul grave “stato di salute” di Tricarico, è un po’ come vedere la pagliuzza e non la trave e restare nel solco dell’imperdonabile piagnisteo. Le sabbie mobili sono ben altre: non rendersi conto del valore di un’eredità da tramandare e da rendere proficua culturalmente e quindi economicamente; trascurare che un vero e solido progetto di valorizzazione di chi ha fatto la storia deve essere affidato a chi abbia una solida struttura culturale, requisito che non è solo la quantità di libri letti e il titolo di studio; l’assenza di un’adeguata visione manageriale e, aggiungerei, visionaria; la mancanza di un’apertura mentale in grado di poter capire che il patrimonio culturale e storico è il motore della crescita. Era indispensabile costruire rapporti al di fuori del recinto rionale e comunale, gestire con piglio moderno il bene pubblico e renderlo fruibile a tutti, il più possibile, per farne la “fabbrica” del territorio.

L’energia intellettuale latita. Come la creatività e il saper guardare oltre la propria e sterile zona di comfort. Penso a ciò che ha saputo costruire Aliano puntando su Carlo Levi, ne sono testimone sia per la frequentazione di quella realtà che per il libro che ho scritto e per il ruolo che rivesto nel Circolo culturale Nicola Panevino. A Tricarico, invece, continuano solo ad aggirarsi eterni sognatori che si crogiolano nei fasti del passato.

La risorsa che si possiede, materiale (il centro storico di Tricarico è uno dei più importanti della Basilicata) e immateriale, è un dono non eterno. Serviva gente a cui affidarla che fosse illuminata, dinamica, che avesse spunti e idee da far valere. Non basta lo sporadico e triste convegno o la scialba celebrazione propinata con il solito e stantio rito. Si poteva cominciare a invertire la rotta, ma il treno è passato e si è allontanato per non tornare più, credo. Penso al progetto su Scotellaro di alcuni anni fa, di fatto ignorato, che Antonio Infantino realizzò con alcune giovani menti tricaricesi (che ormai hanno una vita altrove).



“La mia casa è una gabbia sospesa nel libero cielo”, era il titolo, e con questa aggiunta: “Rocco Scotellaro, giovane tra i giovani”. Lo spunto per una riflessione dedicata ai giovani sul contributo politico e letterario dell’autore di “Contadini del Sud”, perché sono soprattutto i giovani lucani che dovrebbero essere i primi fruitori dell’opera del sindaco-poeta. Scotellaro “è giovane tra i giovani” e proprio le nuove generazioni avrebbero dovuto scorrazzare nel memoriale da allestire in Piazza Garibaldi (il luogo dove Scotellaro teneva i suoi comizi), tra proiezioni di documenti, filmati e testimonianze recitate e cantate. Gli “ospitanti” (che Infantino coniò molto prima di Matera capitale 2019) avrebbero dato vita, nelle proprie abitazioni, al verso di Scotellaro, che è antico, epico: “Non racconta, parla della vita e dei pensieri di un popolo in divenire”. Ma una commemorazione, una targa, una cittadinanza onoraria, sono più sbrigativi e ti consentono di lavarti la coscienza. Quanti paesi lucani incrociano i propri destini con personaggi come Scotellaro, Mazzarone, Infantino? Quanti centri della Basilicata hanno legato la propria storia a figure come l’antropologa Anne Cornelisen o alla poetessa Laura Battista? Quanti paesi non avrebbero “istituzionalizzato” eventi collegati a questi grandi nomi?

Tricarico è il luogo delle occasioni mancate, l’esaltazione di come si possa essere poveri pur avendo un tesoro a disposizione. Un paese addormentato, in balia di mestatori che influenzano e orientano le vicende politiche di una comunità alla ricerca persino di una stabilità amministrativa. Cornelisen, nel suo capolavoro che è “Torregreca”, denunciava le connivenze tra interessi pubblici e privati che imperversavano e che impedivano al paese lucano, negli anni Cinquanta, di andare oltre i personalismi. Quanto il quadro della scrittrice americana, che s’innamorò di Tricarico, è per molti versi ancora attuale ed è un freno allo sviluppo? La sensazione è che il paese di Scotellaro sia ancora “un piccolo mondo nell’Italia meridionale”, triste e senz’anima, nella morsa tra elementi di immutabilità collettiva e immotivate esaltazioni. Una nave carica di oblio che affonda sempre di più. Senza la minima traccia di un capitano.