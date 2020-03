Venti casi ieri e trend in crescita in Basilicata con i contagi da corona virus con 106 casi positivi e tra questi, ricordiamo, la persona deceduta nel Potentino.

Auspicando che resti l’unico, visto che da ieri a Matera gira con insistenza, ma senza alcuna conferma, la voce di una persona che sarebbe morta in Ospedale (tutto da verificare) da covid 19.

Lasciamo i ”se i ma” ai riscontri e attendiamo che il picco raggiunga il suo apice con una varietà di opportunità di rischio, che spaziano da luoghi di lavoro, famiglie, ospedali (purtroppo) dove si effettuano periodiche sanificazioni.

A questo va aggiunto il paziente lavoro di ricostruzione dei contatti per risalire a potenziali contagi.

Si crede nelle sperimentazioni come quella effettuata all’ospedale Madonna delle Grazie, per nulla pubblicizzata dalla Asm (tranne un servizio tv) e che avrebbe portato fuori un messaggio positivo sul territorio.

Non ce ne meravigliamo più tanto. Le segnalazioni sui limiti della comunicazione nel settore o sugli eccessi di alcuni protagonismi deleteri, che consiglierebbero in questa fase un profilo basso, sono il segno di errori e strategie del passato che hanno impoverito la sanità lucana favorendo la migrazione sanitaria non solo della gente ma anche di professionalità.

Altro discorso, che richiederebbe passi indietro e scelte drastiche. Ora pensiamo a superare questo momentaccio, anche con la raccolta fondi per protezione civile e ospedali.

LA NOTA DELLA TASK FORCE (ore 12,00 di oggi)

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 24 marzo, sono stati effettuati 113 test per l’infezione da Covid – 19.

Di questi 93 sono risultati negativi e 20 positivi.

I positivi sono così distribuiti:

Policoro. 1

Matera. 6

Montescaglioso. 4

Potenza. 2

Salandra. 2

Rotondella. 1

Marconia. 1

Bernalda 1

Avigliano. 1

Sant’Arcangelo. 1

Al momento i casi positivi confermati in tutta la Basilicata sono 106, su un totale di 857 tamponi analizzati.

Attualmente in Basilicata ci sono 71 persone in isolamento domiciliare, 34 ricoverati totali dei quali 14 in terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 26 marzo alle ore 12,00.

Nuovo traguardo nella raccolta fondi promossa dalla Regione Basilicata e finalizzata a sostenere il servizio sanitario lucano durante l’emergenza coronavirus. Ad oggi sono stati donati da aziende e cittadini 168.858 euro da utilizzare per l’acquisto di dispositivi individuali di sicurezza. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna regionale di comunicazione “Scacco matto al coronavirus”.

Questo il conto corrente sul quale è possibile effettuare una donazione: IBAN IT19Q0542404297000000000382 – Banca Popolare di Bari, intestato a “Regione Basilicata”.