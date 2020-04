Un video su youtube https://youtu.be/fsbPJVfN25o e tanti commenti dal tono ” Ma è lei, suor Caterina, come sta? E’ da tempo che non la vediamo, sentiamo…”. Sì è suor Caterina Paladino che a Matera ha una famiglia numerosa e il cuore al borgo La Martella. E’ in Burkina Faso,a Koupéla, da alcuni lustri, il Paese tra i più poveri dell’Africa e con tanti problemi quotidiani da affrontare (fame, carestie, conflitti, terrorismo e ora anche il covid 19) spesso dimenticati dall’Occidente. Ma ci sono la Chiesa, i missionari e tanti volontari ad aiutare gli ultimi, come abbiamo riportato in altri servizi ricordando l’amore per il continente africano di altri materani come Michele Di Lecce che lì ha lasciato tanta parte della sua anima.

Suor Caterina in otto minuti racconta come stanno le cose e dell’esperienza di contagio dal coronavirus. Il suo ordine l’aveva sollecitata a rientrare in Italia, perchè asmatica, ma lei con altre sorelle ha preferito restare per continuare a seguire le attività seguite con il Progetto famiglia onlus. In Burkina Faso ci sono stati 600 contagi, 350 guariti e 39 decessi. La zona focolaio è la capitale Ouagadougou, dove il contagio era stato portato dalla Francia da un pastore protestante. Il Governo è intervenuto per tempo adottando le misure prese in Occidente: dalla chiusura delle scuole e di varie attività fino al coprifuoco, per evitare che i giovani soprattutto venissero in contatto con il virus e quindi si infettassero. Consigli a non uscire , a proteggersi e il conforto della preghiera e del lavoro nell’Oasi di Santa Teresa con il Centro Giovani ” Giovanni Paolo II” dove-ha detto Suor Caterina- c’ è sempre tanto da fare. Spazio alla cura dell’orto, alla manutenzione della struttura,a insegnare l’italiano ai ragazzi in attesa di tornare alla normalità. E questo passaggio si chiama riapertura delle scuole, che in Burkina Faso pone vari interrogativi. Mentre in Italia promozione assicurata per tutti, con gli esami di diploma e maturità per le ultime classi, nel paese africano dove l’istruzione è consentita a quanti possono pagarsela e permettersela, si prospetta un ‘anno bianco’. Significa -ha detto Suor Caterina- che si dovrà ricominciare e non tutti i giovani potranno permetterselo, visto che molti di loro fanno sacrifici lavorando per pagarsi gl studi”. Una preoccupazione per suor Caterina, perchè i giovani sono il futuro del Burkina Faso. Lei,intanto, prega per tutti e conclude con un beneagurante ”Il Signore vi benedica e vi doni la Pace”. Ciao Suor Caterina e grazie da Matera e dall’Italia per quello che fai, pensando anche a noi.



DAL VIDEO

UN CUORE OLTRE OGNI CONFINE: la quarantena in Burkina



La voce autorevole della nostra missionaria Caterina Paladino in Burkina Faso ci racconta come sta vivendo il Burkina questo tempo ed in particolare la nostra missione a Koupéla. Una donna che nonostante la possibilità ha scelto di restare con il suo popolo di adozione e vivere con loro anche il tempo della prova