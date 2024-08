Suoni della Murgia: il 31 agosto ultima tappa a Terlizzi

Sabato 31 agosto a Santa Maria di Cesano di Terlizzi (Bari) l’ultima tappa della XXIII edizione della rassegna musicale Suoni della Murgia. “Nina Balla, di madre italiana. Concerto per musica e parole”, con Claudio Prima, organetto e voce, accompagnato da Marco Schiavone, violoncello. Si conclude, dopo 22 serate in giro nel territorio dell’Alta Murgia, il lungo viaggio all’insegna degli sconfinamenti sonori e della world music.

Giunge al termine, dopo una lunga cavalcata di concerti e performances artistiche, attraverso dimore storiche, grotte, cortili, masserie, borghi rurali, tenute, jazzi, oasi naturalistiche, spazi antistanti antiche chiese di campagna, la XXIII edizione di Suoni della Murgia, la rassegna internazionale di musica world, una delle più longeve in Puglia. L’ultima serata è in programma il 31 agosto, alle 21, nell’incantevole cortile di Santa Maria di Cesano a Terlizzi (Bari), una chiesa risalente all’XI secolo, con Claudio Prima & Progetto SE.ME in “Nina Balla, di madre italiana. Concerto per musica e parole”. La serata, a ingresso libero, è patrocinata e sostenuta dal Comune di Terlizzi.

Claudio Prima (organetto e voce) e Marco Schiavone (violoncello) raccontano mediante musiche e testi inediti, le avventure di Nina, ragazza di origine albanese cresciuta in Italia, con una storia personale che la lega in modo ancestrale alla sua terra d’origine e alla danza, una storia che è impressa nel suo nome e che la spingerà a cambiare il suo destino. Una storia moderna, eppure senza tempo, che intreccia le sue pieghe più intime con le musiche originali che la sostengono e le fanno da cornice, in uno spettacolo appassionante che trascina e commuove. Una storia che appartiene archetipicamente a tutte le donne del Sud, fiere e sinuose, come il mare che le accomuna. Claudio Prima scrive le musiche di questo progetto e si sperimenta nella scrittura di un racconto inedito, elaborando una forma di concerto nel quale il racconto penetra le trame musicali, plasmandone la forma per sostenere la parola detta, che a tratti si trasforma in canto. Il repertorio scandaglia i fondali del Mediterraneo con una scrittura originale che condensa più di vent’anni di ricerca sulle musiche cosiddette ‘di confine’ e sulle inaspettate connessioni fra le tradizioni del mare di mezzo.

Prima, organettista, cantante, compositore e autore di colonne sonore, è stato leader e ideatore di numerosi progetti di indagine sulle ‘musiche di confine’ (BandAdriatica, Adria, La Repetitiòn Orchestra senza confini, Tukrè, Manigold). Si è esibito in festival e rassegne internazionali in Europa, Usa, Brasile, Tunisia, Libano, Giordania, Kuwait e, come solista dell’opera contemporanea Oceanic Verses di Paola Prestini a New York, Washington e al Barbican Center di Londra con la BBC Symphony Orchestra. Dirige la “Giovane Orchestra del Salento”, un ensemble di 45 giovani musicisti salentini. Claudio Prima è stato assistente di Goran Bregovic e Giovanni Sollima per la Notte della Taranta. Ha un’intensa attività discografica e, ad oggi, conta più di 80 presenze in pubblicazioni discografiche italiane ed internazionali. Scrive musiche per il teatro (Verso Terra di Mario Perrotta 2016, Oltremundo, Arrivi e partenze di Marcelo Bulgarelli 2014, La grande cena di Camilla Cuparo 2009).

Il progetto Se.Me. fonde le sonorità italiane dell’organetto con quelle del violoncello di Marco Schiavone, protagonista quest’ultimo di importanti collaborazioni (Giovane Orchestra del Salento, La Municipal, Orchestra della Magna Grecia).

La rassegna Suoni della Murgia ha preso il via lo scorso 6 giugno con il concerto del pianista di origini cubane Omar Sosa e del percussionista di origini venezuelane Gustavo Ovalles a Borgo Sovereto di Terlizzi ed è proseguita con altri 21 appuntamenti e un numero maggiore di esibizioni (quasi sempre due per ogni serata) nei territori dell’area murgiana ricadenti nei comuni di Altamura, Minervino Murge, Santeramo in Colle e Terlizzi. Filo rosso della manifestazione, quest’anno, il tema degli “sconfinamenti”, e cioè l’incontro tra generi, stili, sonorità, provenienti da tradizioni, culture e territori anche molto differenti. Direttore artistico è Luigi Bolognese. Ottimo il riscontro di partecipazione e di gradimento del pubblico che mostra di apprezzare, ogni anno sempre di più, la scelta degli organizzatori, ormai sperimentata con successo nelle precedenti edizioni, di andare oltre i confini di una singola città e di ambientare gli spettacoli in dimore storiche, cortili, masserie, borghi rurali, oasi naturalistiche, diffusi nel territorio, anche per consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino. Con l’obiettivo, inoltre, di valorizzare scenari naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti agli stessi abitanti.

SANTUARIO SANTA MARIA DI CESANO, TERLIZZI

Sorta nel 1055 la chiesa di S. Maria di Cesano, parte di un antico cenobio monastico, occupava una posizione strategica facilmente raggiungibile per la sosta e il ricovero, dai viandanti che attraversavano, soprattutto per i pellegrinaggi in Terra Santa, la via consolare Traiana costruita nel I secolo d.C. e ampiamente utilizzata sino al Medioevo. Oggi la chiesa, tra le testimonianze superstiti del protoromanico in Puglia, si presenta con le trasformazioni del tempo a cominciare dalla facciata inglobata in una torre a scopo di difesa che motiva anche le alte mura che cingono l’edificio sacro. All’interno, nell’area del catino absidale, si conservano i resti delle deesis bizantina con il Pantocrator tra la Vergine e S. Giovanni. Echi bizantini si colgono ancora nella dolcissima Madonna con il Bambino affrescata all’ingresso del piccolo sacello. (Fonte: Comune di Terlizzi)

