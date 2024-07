Suoni della Murgia: il 12 luglio altro concerto

Rassegna musicale Suoni della Murgia: domani sera (12 luglio) a Masseria Malerba di Altamura concerto di Sandro Joyeux, artista giramondo e poliglotta, e la sua band. Sabato (13 luglio) a Dimora Cagnazzi, sempre ad Altamura, il docufilm su Campo 65, “Il grano il cielo il filo spinato”, con uno dei registi, Gianfranco Pannone. E, a seguire, il concerto di Maria Moramarco quartet, con la colonna sonora della pellicola.

Continua all’insegna degli “Sconfinamenti”, tema centrale della manifestazione, e all’incontro tra generi, non solo musicali, la rassegna internazionale “Suoni della Murgia”, giunta alla XXIII edizione, che si svolge tra dimore storiche, cortili, masserie, borghi rurali, tenute, jazzi, oasi naturalistiche del territorio murgiano, locations ideali in questa torrida estate. Venerdì 12 luglio alle 21, nella masseria Malerba di Altamura, risalente al 1600, il concerto di Sandro Joyeux (canto lead, chitarra acustica, chitarra elettrica), accompagnato da Tommy Ruggero (batteria, cori); Emanuele Brignola (basso); Antonio Ragosta (chitarra elettrica, cori). Parigino di nascita, giramondo per vocazione, Joyeux ha percorso milioni di chilometri con la chitarra sulle spalle raccogliendo e assimilando tradizioni, dialetti e suoni del Sud del mondo. Canta in francese, inglese, italiano, arabo e in svariati dialetti come il Bambarà, il Wolof, il Dioulà. Ha suonato in più di un migliaio di concerti in giro tra l’Italia e l’estero, tra live club e prestigiosi Festival di musica world e non solo. Sandro Joyeux dal vivo con la sua band, ma anche da solo, è un’iniezione di pura energia, un viaggio attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra le banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani.

Sono 24 in tutto gli appuntamenti della rassegna Suoni della Murgia, tra le più longeve in Puglia, in programma da giugno a fine agosto nel territorio compreso tra Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle (province di Bari e Bat). Il numero complessivo di concerti è anche maggiore visto che per ogni serata spesso sono previsti due spettacoli. Direttore artistico è Luigi Bolognese.

