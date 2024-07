Suoni della Murgia dal 3 al 7 luglio

Rassegna musicale internazionale Suoni della Murgia: tre serate da mercoledì 3 luglio a domenica (7 luglio). Si parte con due gruppi: Hysterrae e Mundial. Giovedì prima piano recital di Paolo Maggi. A seguire il maestro e compositore Vincenzo Cipriani con la sua ensemble e il percussionista Israel Varela, special guest. Domenica il gruppo Enerbia e a seguire il Takis Kunelis trio.

Si intensifica il programma di appuntamenti della XXIII rassegna musicale internazionale “Suoni della Murgia”, una delle più longeve in Puglia, tra dimore storiche, cortili, masserie, borghi rurali, tenute, jazzi, oasi naturalistiche, del territorio murgiano. Tra domani 3 luglio e domenica 7 luglio ben tre serate, per un totale di sei concerti (due per ciascuna), tutte nella zona di Altamura. Si comincia domani al Bosco botanico di Lorenzo Giorgio, un’oasi naturalistica sulla Murgia Sgolgore, sulla vecchia strada per Cassano Murge con due gruppi: alle 21.00 gli Hysterrae e, a seguire, intorno alle 22.00 i “Mundial”.

Giovedì 4 luglio si torna a masseria Malerba: alle 20.30 il piano recital di Paolo Maggi in “Incognito Familiare: dall’improvvisazione la canzone antica”. Seguirà alle 21.30 il concerto del maestro Vincenzo Cipriani, pianista, compositore, organista e docente al conservatorio “Duni” di Matera in “This is just me”. Suonerà accompagnato dalla sua ensemble e, come special guest, da Israel Varela (cajon, percussioni e voce), uno dei più grandi batteristi e percussionisti della scena contemporanea internazionale (ha suonato in tournée con Pat Metheny, Pino Daniele, Rita Marcotulli, Markus Stockhausen, Andy Sheppard, Maria Pia de Vito, Mike Stern, Andrea Bocelli e altri).

Domenica 7 luglio, infine, ancora al Bosco botanico di Lorenzo Giorgio, alle 20.30 gli Enerbìa in “Serenin. Viaggio musicale dall’Appennino al mare…”. Alle 21.30 il Takis Kunelis trio in “Grecia in musica”.

Sono 24 in tutto gli appuntamenti della rassegna Suoni della Murgia, in programma da giugno a fine agosto nel territorio tra Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle, tra le province di Bari e Bat. Il numero complessivo di concerti è anche maggiore visto che per ogni serata spesso sono previsti due spettacoli. Direttore artistico è Luigi Bolognese.