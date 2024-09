Suona la campanella ad Altamura per gli studenti della scuola ‘’Ottavio Serena’’

Prima di tutto la messa in sicurezza della struttura, che consentirà ai ragazzi del plesso scolastico ‘’ Casa Serena’’ di Altamura ( Bari) di cominciare regolarmente le lezioni, quanto alla sistemazione degli esterni esterni e di altre opere che miglioreranno la fruibilità dei luoghi se ne parlerà a tempo debito. Sindaco,assessore, tecnici e dirigenza della scuola comunque soddisfatti per questo primo risultato. E ai ragazzi l’augurio di buon anno scolastico.

Comunicato

Conclusa la prima parte dei lavori plesso “Ottavio Serena”

In concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella mattina di ieri il Sindaco Vitantonio Petronella, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Diele e la Dirigente scolastica Rita Antonia Carulli hanno preso parte alla consegna definitiva degli spazi che erano stati cantierizzati del plesso “Ottavio Serena”, di via Gianbattista Castelli.

I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della vulnerabilità sismica e la ridistribuzione degli spazi adibiti ad aule, bagni e laboratori. Questi lavori interni sono stati ultimati in tempi record venerdì, per far sì che tutti gli alunni potessero tornare nelle loro rispettive aule per il nuovo anno.

Per la tempestività degli stessi si ringrazia il Dirigente del VI Settore ing. Maiullari, l’arch. Lia Picerno, il geom. Francesco Fiore, il direttore dei lavori ing. Vincenzo Dicecca, il Dirigente del IV Settore dott. Galeota, la dott.ssa Carmelita Malagnini, l’impresa “La Pulita” e la ditta “SS Sanrocco Traslochi” per aver ripristinato e sistemato gli spazi.

Si comunica che una seconda parte dei lavori sta proseguendo e avrà termine più avanti, ma essa riguarda spazi esterni, tetto e sottotetto non adibiti ad ambienti di apprendimento.