Suoli e imu…Santeramo attende approvazione Pug

E sarebbe senz’altro un passo avanti per tanti concittadini che attendono risposte per sbloccare almeno in parte tante situazioni pendenti, per mettere a frutto proprietà e contenere anche il peso delle imposte comunali, come abbiamo già trattato nel servizio https://giornalemio.it/politica/prg-e-imu-comitato-santeramo-non-molla/ e https://giornalemio.it/politica/sindaco-su-pug-e-imu-avevamo-ragione-e-leconomia-di-santeramo-langue/ .

L’argomento ha ormai i suoi anni e cittadini preparati come Giuseppe Porfido,tra i più attivi nel portare avanti la battaglia del Comitato, ha organizzato l’ennesima iniziativa- con il qualificato apporto di tecnici- per andare a fondo delle questioni e per capire cosa fare. In sintesi occorre che il consiglio comunale passi dalle parole ai fatti, approvando il Pug visto che per il Prg – piaccia o no- c’è tutta la trafila dei tempi procedurali imposti dall’adozione di eventuali varianti. L’ingegner Roberto Rotondo (tra i professionisti che ha redatto il Pug per Santeramo) che ha relazionato per l’occasione rispondendo ai quesiti dello stesso Porfido e di alcuni concittadini, soddisfatti per quanto appreso, ha sviscerato la materia in lungo e in largo. Evidenziando le peculiarità della materia in un contesto, come quello di Santeramo con lotti grandi, comparti differenti e situazioni da vedere da caso a caso che riguardano per gran parte i contesti rurali.E qui la domanda ”se si può o non si può edificare ? ”ha dovuto fare i conti – sintetizziamo-con una realtà oggettiva, bloccata, da norme, vincoli (ricognitivi e sovracoordinati) che non consentono di muoversi molto. E allora? La strada che può contribuire a dare risposte, anche se non per tutti, è quella dell’approvazione del Piano urbanistico generale che consente di trasferire- eventualmente- volumetrie in aree similari. E’ il caso delle aree agricole che hanno un coefficiente di 0,03 al metro cubo per ogni metro quadrato. Ma si può lavorare anche sulle compensazioni. Tanta carne al fuoco.