Summa (SpiCgil) ribadisce: Noi ci occupiamo dei diritti delle persone, Pittella delle nomine amicali.

E’ “Proprio perché ci preoccupiamo di diritti” che “chiediamo chiarezza sulla nomina della Garante delle persone con disabilità” -ribadisce a tambur battente Angelo Summa, segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, ribattendo a muso duro alle dichiarazioni di Vincenzo Ligorio, membro della direzione nazionale di Azione, intervenuto in soccorso di Marcello Pittella a fronte delle critiche severe avanzate dal leader sindacale in merito alla nomina della Garante per le persone con disabilità, Marika Padula, proprio su proposta del presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella e votata dalla maggioranza della massima Assise regionale.”Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata consuma ancora una volta una delle più brutte pagine della storia eleggendo una Garante delle persone con disabilità senza alcuna esperienza nel settore e senza alcun confronto, ma nella sola logica della lottizzazione” aveva scritto Summa, che non aveva mancato di criticare con severità anche le minoranze che -sebbene erano uscite per protesta dall’aula al momento del voto- hanno indirizzato le loro critiche a Vito Bardi invece che al vero responsabile dell’accaduto, ovvero il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, per l’appunto. Quello che Summa ha subito individuato come “il deus ex machina di tutta questa operazione” e che con la sua “spregiudicatezza trasformista ha riconsegnato la regione alla destra”. Pertanto al Ligorio difensore dell’adamantinità dell’operato del suo leader e che lo aveva inopinatamente invitato a desistere e ad occuparsi dei problemi dei lucani, Summa invita a prendere nota che “Proprio perché ci preoccupiamo dei cittadini e dei loro diritti ci chiediamo quale ruolo di Garante delle persone con disabilità potrà svolgere chi viene nominato per tale delicata e importante funzione solo per appartenenza politica amicale e non per comprovata esperienza nel settore. Nomina che, ribadiamo – conclude Summa – è avvenuta a nostro avviso in assenza di requisiti tramite un bando ad personam. La dimostrazione di tale modus operandi sarà suffragata dai tanti ricorsi da parte di chi con tanto di titoli si è visto negato un diritto”.

Ma cosa aveva dichiarato Vincenzo Ligorio? “Le dichiarazioni del segretario Summa rappresentano l’ennesimo attacco pretestuoso e strumentale al presidente Pittella, volto esclusivamente a delegittimare un rappresentante istituzionale e leader politico, che continua a svolgere con rigore e competenza il proprio ruolo all’interno del Consiglio regionale. È grave e scorretto che un dirigente sindacale trasformi sistematicamente ogni dinamica democratica in un attacco personale. La nomina del Garante delle persone con disabilità, esattamente come tutte le altre, è avvenuta nel rispetto delle regole e delle procedure previste dal bando. Tutto il resto è fumo ideologico. Summa, invece di alimentare tensioni con toni da campagna elettorale permanente, si occupi dei problemi veri dei cittadini lucani, che richiedono serietà, dialogo e responsabilità, non proclami e invettive. Marcello Pittella non ha bisogno di difese d’ufficio: la sua storia personale e politica parla per lui. Ma davanti alla sistematica mistificazione della realtà, è doveroso ribadire che l’azione politica si giudica sui fatti, non sulle insinuazioni e le solite dichiarazioni di chi ha, evidentemente, smarrito il senso del proprio ruolo perché in cerca di altro.”

Mentre, per i nostri lettori, riportiamo anche le dichiarazioni iniziali del segretario generale Angelo Summa: “Ancora una volta il presidente del Consiglio regionale utilizza le istituzioni a proprio piacimento, senza alcun confronto e nella sola logica della lottizzazione”. “Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata consuma ancora una volta una delle più brutte pagine della storia eleggendo una Garante delle persone con disabilità senza alcuna esperienza nel settore e senza alcun confronto, ma nella sola logica della lottizzazione. Bene hanno fatto le opposizioni ad abbandonare l’aula, ma non comprendo l’attacco al presidente della giunta regionale Vito Bardi, che andrebbe rivolto al presidente del Consiglio che governa quella Assise“.

Non è possibile continuare ad assistere a questa deriva etica da parte del presidente del Consiglio regionale che pensa di utilizzare le istituzioni per continuare a distribuire incarichi ai propri “amici” senza alcun rispetto del proprio ruolo, dispensando incarichi senza che i nominati abbiano alcuna comprovata competenza. Un decadimento dell’istituzione consigliare che ormai è ripiegata solo su stessa ad elargire nomine e a suddividersi emolumenti. L’esempio più vergognoso è stato quello dell’aumento degli stipendi ai consiglieri regionali, a cui ci siamo opposti fin da subito.

Restano un mistero le ragioni per le quali l’opposizione in questa circostanza continui ad attaccare Bardi anziché Pittella, perpetrando nella inutile e dannosa azione per il centrosinistra di continuare a corteggiare il presidente del Consiglio che è il deus ex machina di tutta questa operazione e che con la sua spregiudicatezza trasformista ha riconsegnato la regione alla destra. Oggi, pur essendo formalmente nella maggioranza, continua nelle sua azione di acquisizione di postazione con la complicità delle opposizioni da un lato, e dall’altro grazie ad una maggioranza lacerata al suo interno che ormai opera per correnti e lotta di posizionamento.

Per Summa “occorre uscire dalla palude del Palazzo e dalle logiche politicistiche se si vuole costruire una coerente alternativa a questa destra, cominciando a sottrarsi dall’accettazione passiva dell’agenda politica del presidente del Consiglio regionale che continua ad agire come politico della prima Repubblica in una logica tutta volta a mantenere consenso. Nel mentre, crescono povertà, cassa integrazione, fabbriche che si svuotano, spopolamento inarrestabile che sta portando la Basilicata verso una inarrestabile desertificazione produttiva, sociale ed economica. Il diritto alla salute e il diritto all’abitare sono ormai in mano alla speculazione dei costruttori privati: nessun finanziamento alla residenzialità pubblica e per i giovani nè tanto meno per gli anziani e i pensionati ai quali è negato qualsiasi diritto.”

“Prima che sia troppo tardi – conclude Summa – occorre costruire un’azione politica chiara e radicale in cui proporre una propria agenda politica e sociale per rispondere prima di tutto ai bisogni delle persone e affrontare le grandi sfide che abbia dinanzi a noi: dallo spopolamento alle aree interne fino alla transizione ecologica e industriale. Serve soprattutto una nuova governance regionale, che restituisca al territorio centralità, decentrando servizi e funzioni che oggi sono tutte in capo alla Regione la quale dovrebbe invece svolgere la propria funzione di programmazione e controllo e meno di gestione. Per queste ragioni nelle prossime settimane apriremo un confronto con le altre organizzazioni sindacali e associazioni per definire la nostra agenda sociale su cui mobilitarci per il futuro della nostra regione e dei lucani”.