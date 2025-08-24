Summa (Spi Cgil): “Bardi chieda scusa ai lucani e corregga questa misura dannosa e ingiusta”

“Il bonus gas, così come abbiamo sempre sostenuto, è stato un grande pasticcio e mero strumento di propaganda elettorale assunto sulla pelle dei lucani. Adesso il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi chieda scusa e si corregga questa misura dannosa per il futuro dello sviluppo e ingiusta anche come welfare rispetto al caro bollette. È giusto che lavoratori, pensionati e disoccupati ricevano l’intero importo e non paghino alcun costo aggiuntivo mettendo il limite Isee fino a 30mila euro, così come proponemmo al governo Bardi fin dal principio”. Lo afferma il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa., che aggiunge: “La nostra proposta era di destinare le risorse finanziarie derivanti dalla disponibilità di circa 200 milioni di metri cubi di gas all’anno – a interventi strutturati di lungo periodo in grado di generare benessere e occupazione nella nostra regione ed evitare che i nostri giovani continuassero a emigrare. Le risorse a disposizione dovevano essere quindi l’occasione per ridurre i differenziali di sviluppo con il resto del Paese e le sperequazioni sociali interne alla regione, che da anni si stanno ampliando. Non solo. Già all’epoca evidenziammo come i criteri per il calcolo del bonus sulla bolletta, basato sui dati storici di consumo, avrebbero avvantaggiato le fasce più alte che avrebbero ricevuto un beneficio più cospicuo a seguito dei maggiori consumi di energia prodotti dal proprio tenore di agiatezza economica.

Distribuire gas gratis in egual misura, senza tener conto della distribuzione di ricchezza e di reddito, è stato socialmente regressivo e ha inciso notevolmente sulle disparità di ricchezza e opportunità dei cittadini che oggi si ritrovano bollette del gas esorbitanti sul ricalcolo del consumo, su cui è necessario fare maggiore chiarezza. La ridistribuzione del bonus sulle bollette del gas avendo a riferimento gli scaglioni di reddito, con criterio progressivo, – conclude Summa – avrebbe aiutato davvero i lucani con i redditi medio bassi: pensionati e famiglie in difficoltà che non riescono ad arrivare a fine mese. La distribuzione a pioggia delle risorse, invece, così come immaginata, è stata solo una trovata elettorale, che per l’ennesima volta ha trasformato la risorsa petrolio in uno strumento di ricatto e di dipendenza dei bisogni sociali e della tenuta dell’economia regionale dalle estrazioni petrolifere, una grande opportunità sprecata delle risorse per il fondo per lo sviluppo e la transizione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.