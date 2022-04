“Grande affermazione della Cgil nelle votazioni delle Rsu della pubblica amministrazione. Risultato storico in Regione Basilicata in cui la Cgil per la prima volta riceve un larghissimo consenso diventandone anche la prima organizzazione sindacale. Un risultato straordinario anche al Comune di Potenza in cui la Cgil si conferma prima organizzazione sindacale con circa il 75 percento delle preferenze. Ancora primo sindacato in molti Comuni ed enti delle funzioni centrali e nella scuola . Nei prossimi giorni forniremo i dati complessivi del voto che ha interessato oltre 25mila lavoratori del comparto pubblico. Possiamo però affermare che la Cgil è largamente la prima organizzazione dei lavoratori pubblici. Adesso occorre ridare centralità e riconoscimento al ruolo della funzione pubblica e ai suoi lavoratori”. E’ quanto afferma il segretario della Cgil Basilicata, Angelo Summa, commentando il risultato della Cgil nelle elezioni delle Rsu nella funzione pubblica, svoltisi il 5-6-7 aprile.

“La Fp Cgil – aggiunge Giuliana Scarano, segretaria generale Fp Cgil Potenza – è primo in Regione Basilicata, al Comune di Potenza, all’Alsia e all’Arpab. Un risultato storico specie in Regione Basilicata dove otteniamo tale risultato per la prima volta, mentre la Fp Cgil si conferma al Comune, rafforzando il risultato con oltre il 75% dei voti in più. Raggiunto un importante traguardo anche in Arpab, dove siamo primo sindacato a parità di voto con un’altra sigla sindacale, ma anche in molti Comuni medio grandi e nei ministeri: siamo infatti primo sindacato ad Avigliano, Melfi, Lagonegro, Venosa, solo per citarne alcuni.”

“Il primo grande risultato di queste elezioni Rsu 2022 – prosegue Scarano – è la straordinaria partecipazione che, nella provincia di Potenza, si attesta su un’affluenza media vicina al 90% degli aventi diritto. Il secondo aspetto da sottolineare è che la Cgil risulta l’organizzazione sindacale che, dalla sanità alle funzioni locali e centrali, cresce di più rispetto alla precedente tornata elettorale, incrementando ulteriormente i suoi consensi con alcuni risultati straordinari che premiano la coerenza e la fermezza della nostra azione in questi anni e soprattutto la nostra presenza in tutti i luoghi di lavoro durante questa estenuante pandemia e nei momenti più bui di alcune gestioni.”

“Le tante battaglie portate avanti in nome di una corretta organizzazione del lavoro – aggiunge Scarano -, della sicurezza, del rispetto della persona prima ancora che del lavoratore, della lotta alla precarietà, della legalità e trasparenza, della difesa della contrattazione come strumento di acquisizione di diritti e non di elargizione di favori sono state, evidentemente, comprese e condivise dai lavoratori”.

“La Fp Cgil – conclude Scarano – conferma il proprio radicamento in tutti i luoghi di lavoro della provincia di Potenza, confermandosi punto di riferimento per tutti i dipendenti pubblici della provincia. Un riconoscimento della rappresentanza generale e collettiva dei lavoratori che testimonia che la democrazia è viva nei luoghi di lavoro. Un grazie a tutte le nostre candidate – tante le donne presenti nelle nostre liste e ed elette Rsu- e candidati, che hanno messo a disposizione della Fp Cgil di Potenza e dei loro colleghi le loro competenze, intelligenze e idealità.”