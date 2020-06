Ancora uno zero accompagna la rilevazione dei positivi al covid19 in Basilicata effettua nella data di ieri e riportata nel quotidiano rapporto della task force che riportiamo integralmente più avanti. Ma il Coronavirus nel mondo ha numeri in crescita esponenziale.

Ma, cosa per noi preoccupante, il virus è in risalita anche nell’Unione Europea. La causa? La fine del lookdown.

Infatti, i dati di queste ultime ore ci dicono che nel mondo si contano 9,5 milioni di contagiati e 482 mila morti e il virus continua a diffondersi a ritmi da record in Sudamerica, Africa, Medio Oriente.

Inoltre che “La scorsa settimana l’Europa ha registrato per la prima volta da mesi una crescita dei casi settimanali” come ha detto il direttore regionale dell’OMS, Hans Kluge. E sarebbero “30 i paesi che hanno visto un aumento negli ultimi 14 giorni“, in 11 dei quali c’è stata “una ripresa significativa che, se non controllata, spingerebbe di nuovo i sistemi sanitari al limite“, sempre secondo Kluge.

Una analisi sovrapponibile ad uno studio dell’Università di Oxford con cui i ricercatori hanno meso a punto una scala che misura l’attuale “rilassamento” dei 45 Paesi più colpiti (quelli con più di 25 mila casi).

Dei 21 che hanno allentato le misure di distanziamento, 10 sono ora alle prese con un rialzo della curva (Stati Uniti, Germania, Ucraina, Svizzera, Francia, Svezia, Bangladesh, Indonesia, Iran, Arabia Saudita).

Altri 11 Stati, fra cui l’Italia, che hanno allentato le restrizioni -invece- continuano a registrare al momento un calo dei positivi. Condizione che, però, non li mette al riparo della seconda ondata che è attesa per l’autunno quando il Covid19 circolante incrocierà influenza stagionale e polmoniti….nel mentre non si dispone ancora di farmaci efficaci e tanto meno di vaccini.

Insomma, un pò come ci ha ricordato -ancora qualche giorno fa- il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova e artefice della strategia che ha salvato il Veneto dal flagello del nuovo virus sconosciuto: “Non possiamo aspettarci che SarsCov2 sparisca come la Sars, nel giro di un’estate, perché ci sono milioni di contagiati in tutti e cinque i continenti”. Certo, ha aggiunto: “…infettarsi in Italia in questo preciso momento è meno probabile grazie all’effetto positivo del lookdown, delle mascherine, delle distanze e del caldo secco. Ma il nostro autunno sarà come i mattatoi tedeschi adesso, dove il virus anche ora sta facendo danni seri”.

Certo, speriamo che l’ottimo Crisanti almeno una volta sbagli….ma se ciò fosse vero? Mascherine portate all’italiana, sotto al mento, assembramenti di tifosi, aperitivi, manifestanti negazionisti, abitudini che sembrano tornate alla completa normalità, non appare essere un rischioso atteggiamento scaramantico, nel mentre sarebbe consigliato un agire improntato ad una saggia precauzione?

Anche perchè a fronte di questo risiko collettivo di abbassamento della guardia a cui ci si è abbandonati, siamo proprio sicuri che il sistema sanitario si stia attrezzando (tamponi, reagenti, dpi), per far fronte ad un ritorno all’emergenza in tranquillità? Speriamo di non doverlo verificare mai, ovviamente.

Nel mentre -come dicevamo all’inizio- ecco i rassicuranti dati della Basilicata riferiti ai tamponi processati nella giornata di ieri.

EMERGENZA COVID-19 BASILICATA, AGGIORNAMENTO DEL 26 GIUGNO (DATI 25 GIUGNO)

“La task force regionale comunica che ieri, 25 giugno, sono stati effettuati 429 test per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 5.

Ai 5 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 367 guariti; 1 paziente di Gravina in Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 3 pazienti, uno residente a Torino e due in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata; 1 paziente, conteggiato in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo, risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 38.690 tamponi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 sola persona, che si trova nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

I lucani in isolamento domiciliare sono 4.

Il prossimo aggiornamento domani, 27 giugno, alle 12,00.”