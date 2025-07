“SULLE TRACCE DI DIO” DOCUMENTARIO SULLA VITA DI MIMMO CENTONZE

È appena uscito “Sulle tracce di Dio”, il documentario sulla vita di Mimmo Centonze, in cui l’artista si racconta a tutto tondo in un’intervista tour nella sua Casa Museo – Casa Studio di Matera.

Il documentario è stato realizzato per Just Walking Road, un programma di divulgazione culturale di Gianrico e Mario Valentino.

Mimmo Centonze ha dichiarato: “Mi ritengo un uomo fortunato, perché ho sempre fatto quello a cui aspiravo fin da piccolo…la ricerca di Dio l’ho sempre contemplata nella mia vita. Sono contrario alle correnti pittoriche, una volta che l’artista esprime davvero se stesso è sempre unico”.

Nell’intervista l’artista ha parlato dei significati più profondi delle sue opere sul tema dei capannoni e della sua visione dell’arte.

Inoltre ha raccontato dei due musei da lui ideati, realizzati a Matera, dei quali è direttore artistico: il MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo, in cui realizza e produce mostre, spettacoli, concerti, festival, presentazione di progetti culturali, e la Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze, dove vive, lavora, tiene corsi di disegno e pittura per sviluppare la parte destra del cervello, e dove è esposta una collezione di 200 dipinti, di vari artisti dal Cinquecento ai giorni nostri.

A proposito, Centonze ha dichiarato: “Vivere nello stesso ambito in cui dipingi è come far parte di un’opera d’arte totale. C’è silenzio assoluto. Il fatto di vivere ad un passo dal cavalletto sui cui dipingo è fantastico, perché ti senti come se fossi nella casa della tua anima. Tutte queste opere d’arte, dal Cinquecento ai giorni nostri, da cui sono sempre circondato, in ogni angolo della casa, mi danno una sensazione irrinunciabile di pace, di serenità, di bellezza”.

Nel documentario l’artista racconta delle zone tematiche in cui sono suddivise ed esposte le opere nella casa museo, del primo dipinto acquistato per la sua collezione privata, il “Coniglio su panno bianco” di Giancarlo Vitali, dell’unica opera d’arte realizzata dal suo amico Vittorio Sgarbi, esposta nella collezione della casa museo, dell’incontro con Mel Gibson e del suo ritratto realizzato mentre girava “The Passion” a Matera, del profondo studio della bibbia che lo ha appassionato fin da piccolo, dei corsi di disegno e pittura per sviluppare la parte destra del cervello e dei lavori eseguiti dai suoi allievi, e infine dello straordinario rapporto che lo ha sempre legato a suo padre Vittorio, a cui ha dedicato tanti commoventi ritratti.

Il documentario è stato realizzato da Gianrico Valentino, diplomato all’Accademia Amarcord di Bari nel settore “Direzione della fotografia”, finalista al Festival Nazionale “Premio Play” di Roma nella sezione Docufilm con il reportage “I Calanchi – Le Badlands di Basilicata”, e da Mario Valentino, giornalista di Repubblica e Telenorba, direttore artistico del “Kepos Fest Cultura” di Putignano, co-curatore dei festival “Prospero Fest” di Monopoli e del “Cerignola Volta Pagina”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.