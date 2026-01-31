Sulle tracce del ricordo, anche con l’arredo urbano. Un esempio a Matera

Quel monumento in marmo, a forma di piramide, al cimitero ”nuovo” di contrada Pantanello con la scritta ”C’è solo Dio, Tutto ciò che non è Dio è sempre Dio” è un bell’esempio del passato, dovuto all’architetto Nunzio Maria Paolicelli, di cultura della memoria e di arredo urbano che invitano alla riflessione. Manutenzione dei luoghi che richiedono continue risorse, un pizzico di attenzione in più all’arredo dei camposanti non guasterebbe. A cominciare, come accade altrove, dove le strade che portano a cippi, stecche di loculi, campi di inumazione o che ospitano ceneri e resti di defunti, sono contrassegnati da cartelli con una denominazione precisa: via delle Rimembranze, dei Suoni Celesti, dell’Anima, della Preghiera o dedicato a figure che hanno segnato la storia della città(come può essere in quello monumentale del vecchio camposanto di via IV Novembre). Basta poco. E l’architetto Nunzio Maria Paolicelli, quando era alle dipendenze del Comune di Matera, si era impegnato e non poco per riqualificare il vecchio camposanto, a cominciare dalla tinteggiatura della facciata e dal ripristino della scritta. Aveva lanciato alcune idee, memore della cultura anglosassone che fanno dei cimiteri luoghi di incontro, di pace dell’anima, dove ci sono panchine che invitano alla sosta, alla lettura e ad ascoltare una musica dell’anima che è il silenzio.

