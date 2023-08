Sulle tracce dei Templari. Da Matera il ”Cammino” della Basilicata

Da parte suggestioni, protagonismi, persecuzioni e repressioni, Storia, Fede e Identità tornano a scavare nella memoria di una regione, che ha visto sostare, passare, governare i ‘nobili’ Cavalieri Templari del periodo medievale che raggiunsero Gerusalemme per difendere la Terra Santa. E le pagine della storia di Basilicata conservano tracce, che vanno individuate, recuperate, valorizzate sporcandosi le mani di polvere negli archivi di grandi biblioteche come quella di Napoli, capitale del Regno delle Due Sicilie, che ebbe anche sovrani, funzionari ed ecclesiastici illuminati custodi della cultura del passato. E Matera, con i rioni Sassi e il parco rupestre, è una base dalla quale partire per un progetto ambizioso e lungimirante. E così,con l’obiettivo di realizzare anche in Basilicata percorsi culturali e di turismo sostenibile, legati al passaggio e alle testimonianze sul territorio dei Cavalieri Templari è stato sottoscritto ,a Matera, il “Trattato di collaborazione tra l’ Ente Pro Loco Basilicata e la Commenda” Ugone dei Pagani” di Matera del Supernus Ordo Equester Templi Soet – Poveri Cavalieri di Cristo – Pcc” .



E per farlo è stato scelto un luogo simbolo della storia dei Templari che è la chiesa rupestre di Cristo alla Gravinella, che conserva simboli (croci in particolare) di quell’epoca , che negli anni è stata meta di pellegrinaggi della religiosità popolare nel mese di maggio. A curarne la gestione del tempio e dei luoghi, con tanta buona volontà, sono i fratelli della Confraternita di Gesù Flagellato, presieduta dal Priore Raffaele Laquale,che in più di una occasione hanno sollecitato in varie direzioni interventi di manutenzione e restauro. Come dimostrano statue, campane e altri elementi che meriterebbero di tornare al loro posto. E non è detto che non possa accadere, vista la determinazione a perseguire anche questo obiettivo della siciliana Giusy Ranno, commander della Commenda dei Templari di Matera intitolata a Ugone de Pagani,cavaliere francese, fondatore e primo Gran Maestro dei Templari e martire della Cristianità …Ne sarebbero contenti gli aderenti alla Confraternita e quanti, in passato come l’ex priore Nunzio Paolicelli, si erano impegnati -ma invano- per il restauro dei luoghi a ridosso di un parco urbano. Un passo alla volta. Conta portare avanti il progetto.



L’intesa, siglata dal presidente dell’Ente Pro Loco di Basilicata Rocco Franciosa e dalla ”commander” della Commenda dei Templari di Matera Giusy Ranno, intende concretizzare con un lavoro di ricerca storica il ”Cammino” degli antichi Cavalieri che in Basilicata hanno avuto presenza e ruolo durante l’epoca medievale. Il “Cammino” ha individuato a Matera, il Santuario di Picciano, il colle di Timmari, il Santuario della Palomba e la chiesa rupestre di Cristo alla Gravinella nell’agro e in città alcune chiese, come quelle dell’Idris neri rioni Sassi e al Piano la Materdomini. Sono i segni di una presenza destinati a diventare” itinerario” e a far rete con altre realtà individuate nel Metapontino, a cominciare da Pisticci, per raggiungere Irsina, Campomaggiore e Lavello e, probabilmente, altre zone della Basilicata. Ricordiamo, per averne parlato in passato, i lavori recenti di due colleghi di Tursi e Ferrandina, che hanno trattato con taglio diverso l’argomento .Salvatore Verde con ”Il Templare di Tursi” e Giuseppe Balena con ” I templari, cavalieri e misteri in Lucania”





C’è tanto da lavorare ed è per questo che si fa affidamento su gruppi di lavoro e su quanto potranno fare i referenti di zona come Gaetano Vitale presidente della Pro Loco di Lavello e Maria Teresa Romeo per la Pro Loco di Pisticci,che annoverano nei rispettivi comuni presenze del passato dei Templari. Ci sarà da lavorare anche nelle scuole con la promozione della dieta dei Templari ( a base di legumi, carne e pesce) antesignana della dieta mediterranea, oltre che tra i ristoratori. A tavola con i Templari, ma senza trascurare la pratica salutista di fare del moto. Il progetto coinvolge enti locali, la Chiesa , Ente Parco delle Chiese rupestri, operatori economici oltre al mondo della scuola come si è detto , farà rete con i ” Cammini’ di altre regioni coinvolte come Lazio, Puglia, oltre alla Basilicata, Calabria e Sicilia. Gli organizzatori hanno annunciato per il 30 settembre e il 1 ottobre a Matera un convegno nazionale, che seguirà a quello di Pomezia (Roma) del 1 settembre per la presentazione del progetto. La Basilicata, a cominciare da Matera, attesa da una lavoro di rete e di ricerca.I frutti con il progetto a regime e con tanti chilometri da percorrere. A piedi, a cavallo come i Templari su ruote…carri, bici. Ma all’insegna della sostenibilità.



Anche Mel Gibson, regista di The Passion (2002) è stato a Cristo alla Gravinella