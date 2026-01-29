Sulle strade di Minneapolis ”The Boss” canta e denuncia gli eccidi di Trump

he Boss per sempre quando c’è da denunciare soprusi, sopraffazioni e forze guerrafondaie che affondano libertà e democrazia in un Paese, come gli Stati Uniti, con una bandiera chiazzate da stelle di sangue. E Bruce Springsteen,The Boss, ha incisto ” Street of Minneapolis” https://youtu.be/wWKSoxG1K7w dopo le uccisioni di Alex Pretti e Renèe Good a Minneapolis, da parte della milizia antimmigrazione dell’ICE(presente anche alle olimpiadi invernali di Milano Cortina…aldilà delle rassicurazioni e dell’imbarazzo del Governo Meloni). Non è la prima volta che Bruce imbraccia la chitarra e canta contro le ingiustizie del suo Paese. Lo ha fatto, citiamo le canzoni più note, con Born in the USA (sulle condizioni dei veterani del Vietnam), con The Ghost of Tom Joad (sugli effetti della Grande depressione negli Stati Uniti durante la crisi economica globale con American Skin 41 Shots (sulla morte di Amadou Diallo ad opera della Polizia stradale di New York con 41 colpi di pistola). E ora le strade di Minneapolis… la parte sana degli Stati Uniti si sta svegliando e scende in strada. La democrazia non può lasciare il posto all’autocrazia guerrafondaia di Trump e di quello che continua a rappresentare verso l’Unione europea e l’Italia.

IL POST SUL SITO DI SPRINGSTEEN

Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e ve l’ho pubblicata oggi in risposta al terrorismo di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis. È dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good.



IL TESTO

Streets of Minneapolis:

Through the winter’s ice and cold

Down Nicollet Avenue

A city aflame fought fire and ice

‘Neath an occupier’s boots

King Trump’s private army from the DHS

Guns belted to their coats

Came to Minneapolis to enforce the law

Or so their story goes

Against smoke and rubber bullets

By the dawn’s early light

Citizens stood for justice

Their voices ringing through the night

And there were bloody footprints

Where mercy should have stood

And two dead left to die on snow-filled streets

Alex Pretti and Renee Good

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

Here in our home they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Trump’s federal thugs beat up on

His face and his chest

Then we heard the gunshots

And Alex Pretti lay in the snow, dead

Their claim was self defense, sir

Just don’t believe your eyes

It’s our blood and bones

And these whistles and phones

Against Miller and Noem’s dirty lies

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Crying through the bloody mist

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Now they say they’re here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown my friend

You can be questioned or deported on sight

In chants of ICE out now

Our city’s heart and soul persists

Through broken glass and bloody tears

On the streets of Minneapolis

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

Here in our home they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis



Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis: la traduzione

Attraverso il ghiaccio e il freddo dell’inverno

Lungo Nicollet Avenue

Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio

Sotto gli stivali di un occupante

L’esercito privato di Re Trump del DHS

Con le armi allacciate ai cappotti

È venuto a Minneapolis per far rispettare la legge

O almeno così raccontano la storia

Contro fumo e proiettili di gomma

Alle prime luci dell’alba

I cittadini si sono schierati per la giustizia

Le loro voci risuonavano nella notte

E c’erano impronte di sangue

Dove avrebbe dovuto esserci pietà

E due morti lasciati a morire su strade innevate

Alex Pretti e Renee Good

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

I criminali federali di Trump lo hanno picchiato

In faccia e sul petto

Poi abbiamo sentito gli spari

E Alex Pretti giaceva sulla neve, morto

La loro accusa era di legittima difesa, signore

Semplicemente non credete ai vostri occhi

Sono il nostro sangue e le nostre ossa

E questi fischietti e telefoni

Contro le sporche bugie di Miller e Noem

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Che piange attraverso la nebbia insanguinata

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ora dicono di essere qui per far rispettare la legge

Ma calpestano i nostri diritti

Se la tua pelle è nera o marrone, amico mio

Puoi essere interrogato o deportato a vista

Nei cori dell’ICE ora in circolazione

Il cuore e l’anima della nostra città persistono

Attraverso vetri rotti e lacrime di sangue

Per le strade di Minneapolis

Oh nostra Minneapolis, sento la tua voce

Cantare attraverso la nebbia insanguinata

Qui nella nostra casa hanno ucciso e vagato

Nell’inverno del ’26

Prenderemo posizione per questa terra

E per lo straniero in mezzo a noi

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis

Ricorderemo i nomi di coloro che sono morti

Per le strade di Minneapolis