Sulle rotte della Magna Grecia studenti di Rethymno all’Ic Pascoli di Matera

E per allievi, docenti,preside e diplomatici che nel giorno di San Giuseppe sono stati ospiti nella Città dei Sassi dell’Istituto comprensivo ” Giovanni Pascoli” è stata davvero una bella esperienza, come riporta la nota di resoconto della giornata, tra attività didattiche, scambi di esperienze, omaggio alle tradizioni culturali,è stato un ”arrivederci” che in greco si traduce “Μέχρι να συναντηθούμε ξανά Méchri na synantithoúme xaná”. Per quanti hanno fatto gli studi classici facile, per gli altri è l’occasione per conoscere e chissà imparare anche quella lingua che è legata alla storia del nostro territorio. E’ la Magna Grecia dei centri fondati da coloni lungo l’arco jonico, per quanto riguarda la Basilicata, da Metaponto a Policoro all’aree interne risalendo i fiumi. Anche Matera ha nella sua storia presenza, simboli, testimonianze di quella civiltà e anche successiva come dimostrano i siti rupestri. Ora tocca i giovani cementare rapporti, collaborazioni, aldilà dello scambio di una visita, con progetti che legano la storia, la cultura, le economie di due realtà e magari con quanto si sta facendo tra Regione Basilicata e Grecia con i programmi Interreg e Magna Grecia o in altri centri della nostra provincia, come l’associazione Occse di Bernalda nel nome di Pitagora.



L’INCONTRO ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO ”G.PASCOLI” DI MATERA

Nella mattinata del 19 marzo, l’ IC Pascoli di Matera ha ospitato una delegazione di 45 studenti cretesi del ginnasio di Rethymno(Creta) accompagnati dal console onorario di Grecia di Bari l’ Avv. Prof. Stelios Campanale e dai docenti Elefteria Vrenzou, che ha tenuto i contatti con la prof Patrizia Montemurro, Chrisoula Iliadou, Maria Papagiannis e il prof Emmanouil Pangalos.

I quattro docenti ellenici stanno svolgendo un programma sulla magna Grecia. La professoressa Montemurro è stata coadiuvata dalla professoressa Cristina Grieco, preziosa organizzatrice.

L’ Avv. Stelios Campanale, console di Grecia a Bari, sì è congratulato con il Dirigente Scolastico Michele Ventrelli per la calorosa accoglienza, i bellissimi allestimenti realizzati dalle docenti di Arte Anna Maria Casamassa e Anna Loré, l’ esecuzione dei brani musicali a cura delle docenti Rosanna Bianco e Arianna Di Trani. Gli studenti materani, seguiti dalle professoresse Cristina Grieco e Cristina Fontanarosa, hanno eseguito danze popolari. Dopo lo scambio dei doni tra i rappresentanti delle due scuole, docenti e studenti hanno apprezzato il ricco buffet organizzato dai genitori degli alunni di 3C.

Al termine di questa positiva e straordinaria esperienza, docenti e alunni si sono salutati calorosamente, con la reciproca promessa di rivedersi a Rethymno (Creta) per un futuro gemellaggio. L’ I.C. Pascoli si riconferma come scuola internazionale grazie al D.S. Michele Ventrelli e a tutti i docenti che, ognuno per le sue competenze, partecipano sempre attivamente con entusiasmo e grande spirito di corpo.