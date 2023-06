Sulle orme di Lucio, in viaggio i cittadini verdi d’Europa

Tocca a loro, ai ragazzi sempre in movimento, con il pollice verde d’Europa dare uno scossone al vecchio continente sempre meno autonomo e alle prese con tante pressioni di riequilibrio (economico soprattutto) internazionale, che rischia di spegnere la fiamma dell’innovazione. Ma a Matera, all’ Istituto tecnico commerciale non stanno a guardare, e hanno preso alla lettera spunti e contenuti della nota canzone di Lucio Battisti. Così venerdì 9 giugno, alle 17, nell’aula magna dell’istituto ‘’Loperfido-Olivetti’’ , è in programma l’evento conclusivo dell’Erasmus+2021 dal titolo “A spasso per l’Europa per crescere come cittadini europei green”. Un incontro riservato alla “disseminazione” dei risultati del progetto che ha previsto tre mobilità di gruppo per alunni (7 giorni) per il rafforzamento delle competenze linguistiche, digitali, ambientali e di cittadinanza europea, che si sono svolti a Felgueiras (Portogallo), Nules (Spagna), Fontainebleau (Francia) e sei mobilità di job shadowing (attività finalizzata all’arricchimento in campo professionale, culturale ed umano) nelle stesse località e in affiancamento a colleghi stranieri per la conoscenza di buone pratiche di internazionalizzazione e di metodologie di apprendimento. Buon viaggio ragazzi.



“Viaggiare”, cioè vivere, incontrare gli altri, senza paura e “con un ritmo fluente di vita nel cuore”. Lucio Battisti, nel suo celeberrimo brano “Sì, viaggiare”, cantava metaforicamente il viaggio della vita. All’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera hanno preso alla lettera l’invito del cantautore italiano, visto il viavai di studenti che affollano l’istituto, provenienti dai Paesi europei, e i ragazzi e le ragazze della scuola che di continuo salgono sugli aerei per andare a ricambiare le visite nell’ambito del Progetto Erasmus.

Venerdì 9 giugno, alle 17, nell’aula magna dell’istituto, è in programma l’evento conclusivo dell’Erasmus+2021 dal titolo “A spasso per l’Europa per crescere come cittadini europei green”. Un incontro riservato alla “disseminazione” dei risultati del progetto che ha previsto tre mobilità di gruppo per alunni (7 giorni) per il rafforzamento delle competenze linguistiche, digitali, ambientali e di cittadinanza europea, che si sono svolti a Felgueiras (Portogallo), Nules (Spagna), Fontainebleau (Francia) e sei mobilità di job shadowing (attività finalizzata all’arricchimento in campo professionale, culturale ed umano) nelle stesse località e in affiancamento a colleghi stranieri per la conoscenza di buone pratiche di internazionalizzazione e di metodologie di apprendimento.

Scambi ed esperienze per favorire la crescita personale e allargare gli orizzonti degli studenti in una società multiculturale attenta alla democrazia, alla solidarietà, alla tolleranza, all’inclusione, ai valori che la scuola intende trasmettere per una consapevolezza del ricco patrimonio delle diversità europee. Si tratta, indubbiamente, di occasioni per uscire dall’isolamento sociale e dai contesti di disagio e per stimolare sensibilità per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse e sia come capacità di comunicare ad essi la cultura di appartenenza. L’Erasmus consente il confronto dei metodi didattici e promuove la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, preparando i giovani ad acquisire nuove competenze (creatività, innovazione, imprenditorialità, green economy) e a rafforzare la propria identità anche in ambito europeo. Allo scopo, l’istituto Loperfido-Olivetti guidato dalla dirigente Antonella Salerno, ha costituito un team permanente per l’internazionalizzazione per migliorare le competenze euro progettuali della scuola, struttura che crea opportunità di scambi e di buone pratiche didattico-metodologiche, rendendo l’idea della “mobilità” funzionale all’apprendimento.



Nell’evento del 9 giugno, la dirigente Salerno e i partecipanti alle mobilità, come “agenti moltiplicatori”, illustreranno la loro esperienza e forniranno importanti spunti progettuali e occasioni di riflessione per condividere i valori fondanti della cittadinanza europea. Interverranno rappresentanti istituzionali e verranno consegnati gli attestati della certificazione in lingua francese Delf dall’Alliance Française di Basilicata conseguiti dagli studenti con PON FSE-Apprendimento e socialità “Citizenship Education”. Saranno allestiti stand internazionali esplicativi con una mostra fotografica delle esperienze realizzate. L’iniziativa sarà anche l’occasione per svolgere attività di disseminazione in itinere dei risultati, dei prodotti e delle esperienze effettuate per il primo anno di accreditamento del Progetto Eramus+ (2021-2027) di cui si stanno concludendo le attività. Sono state realizzate le mobilità di gruppi di studenti in Francia a Châlons-en-Champagne, in Romania ad Alexandria e in Finlandia a Kalajoki. Inoltre, si sono concluse a fine maggio le mobilità per l’apprendimento individuale per due alunni in Spagna della durata di 4 settimane. Il totale degli studenti in Erasmus quest’anno per il nuovo progetto è di 37 e di 3 docenti in job shadowing in Romania. A luglio 9 unità del personale scolastico, tra cui la dirigente scolastica e la dirigente amministrativa, seguiranno dei corsi di lingua straniera in Irlanda e a Malta. Inoltre, una docente spagnola in formazione è presente in istituto con Borsa Erasmus da tre mesi, sino a fine attività didattiche con affiancamento ai docenti locali di spagnolo.

