Sulle orme del Dalai Lama due monaci a Matera città della pace e dei diritti umani

Era il 24 giugno 2012 quando a Matera arrivò il Dalai Lama, autorità spirituale del mondo buddista, in occasione del progetto della “Città della Pace” portato avanti dal premio Nobel Betty Williams. E in quella occasione il Dalai Lama divenne cittadino onorario di Matera, per il suo impegno a sostegno della pace e dei diritti umani. Riconoscimento che nel 2001 era andato con motivazioni diverse alla Comunità di Sant’ Egidio e al filosofo buddista Dasai Ikeda per l’impegno profuso a favore della pace e del dialogo e al leader sovietico Michail Gorbacev. Una tradizione e una esperienza che continuano, come testimonia la foto scattata da Domenico Moliterni, di due monaci nei rioni Sassi di una città millenaria, crogiolo di culture e fedi diverse. Sono pellegrini dello spirito, osserva Antonio Serravezza, viaggiatori dell’anima nei luoghi del silenzio e di un rapporto tra uomo e natura più facile da vivere. Una forma di turismo da favorire. E chissà che il Dalai Lama e altre autorità religiose, Papa Leone compreso non raggiungano Matera. E’ auspicabile.



I PELLEGRINI DELLO SPIRITO

Matera non è solo da visitare. È da ascoltare. Matera, crocevia di anime e culture accoglie il mondo e spiritualità e bellezza si incontrano nei Sassi. Matera continua a sorprendere. Non solo come meta turistica, ma come luogo di incontro tra culture, spiritualità e visioni del mondo. Nei giorni scorsi, tra le pietre millenarie dei Sassi, hanno fatto il loro ingresso due sacerdoti provenienti dal Nepal, vestiti con il tradizionale abito arancione, simbolo di meditazione e ricerca interiore. Un incontro inatteso, che ci ricorda quanto questa città sia ormai un punto di riferimento per il mondo intero. Non solo turisti, ma pellegrini dello spirito, viaggiatori dell’anima, attratti da un luogo che parla di sacro, di accoglienza, di memoria. Un’immagine potente, che racconta la vocazione universale di Matera: città che parla al cuore, che accoglie, che ispira. Questo episodio, semplice e straordinario, testimonia come la bellezza autentica attragga non solo viaggiatori, ma pellegrini dello spirito.

(foto di Domenico Moliterni)