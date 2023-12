Sulle orme dei dinosauri (e non solo) intesa tra Altamura e Guangzhou

Mentre il Governo italiano ha lasciato cadere l’intesa con la Repubblica Popolare cinese sulla ”via della Seta”,tracciata da Marco Polo, lasciando aperta la porta a future e non meglio precisate collaborazioni, c’è chi come Altamura ( Bari) è andata sul concreto con una intesa con la città di Guangzhou, nota come Canton,legata ad aspetti istituzionali, poi produttivi e, soprattutto, la comune storia sulla presenza dei dinosauri. E lì, aldilà della Grande Muraglia, ci è andato Francesco Fiore, ferratissimo nella materia, con il consigliere Gino Perrucci, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale dove hanno incontro le massime istituzioni locali di una popolosa realtà di 13 milioni di abitanti sul ” Fiume delle perle”, che è la terza di quel grande Paese dopo Pechino e Shangai.



“Si tratta – dice Francesco Fiore- percorso di collaborazione con la Cina che dal piano istituzionale passerà a quello imprenditoriale, a cominciare dal settore del mobile imbottito. Ma anche soprattutto per gli aspetti archeologici e culturali, a cominciare dai dinosauri, perchè l’area di Guangzhou sono state rinvenute le uova di dinosauri, con embrioni, risalenti a 60 milioni di anni fa . I rapporti con la Cina sono maturati attraverso la collaborazione che ho da tempo con l’ex presidente della Camera dei deputati Irene Pivetti .Siamo stati invitati ufficialmente dal Governatorato di Guangzhou Nanganch che voleva realizzare una cittadella del made in Italy e quindi ci hanno ospitati come delegazione istituzionale, per avviare questo percorso di collaborazione. E con un accordo che si perfezionerà con un gemellaggio tra le due città, le due aree , e con l’arrivo di una delegazione cinese tra gennaio e febbraio 2024 . E’ una immensa opportunità che abbiamo colto – conclude Fiore- in rappresentanza del Comune di Altamura per sottoscrivere questo accordo in terra cinese, accompagnato dal consigliere Gino Perrucci”. Non resta che attendere la delegazione cinese con l’immancabile visita a Cava Pontrelli, dove sono le orme dei dinosauri, e con un saluto ( ci sta) a Ciccillo…L’uomo di Altamura che a 30 anni dalla scoperta del suo scheletro, continua a destare l’attenzione di studiosi e appassionati, come ha continuato a fare Francesco Fiore con il movimento Ora.