Bravo Vincenzo. Un giovane studente materano autodidatta che ha utilizzato, con rispetto e compostezza, le tastiere del vecchio Kyrov per deliziare anche i turisti in visita a Matera il giorno di Pasquetta. Li ha conquistato con il noto ” Per Elisa” di Ludwig Beethoven e con altri brani, che hanno addolcito una mattinata dal cielo coperto e battuta dal vento. Bravo. Gli auguriamo di studiare musica e di frequentare il conservatorio ” Egidio Romualdo Duni”. Un bell’avvio per la nuova stagione del pianoforte riportato al belvedere Guerricchio, grazie al mecenate Saverio Vizziello e alla pazienza dell’accordatore e restauratore di strumenti musicali mest Rino Malcangi. Mille di questi concerti e lunga vita al Kyrov, a Matera dal 2019 nell’anno da capitale europea della Cultura.