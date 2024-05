Sulle note di Mango vola ” la Rondine” di Tessere

Ben intonati e mossi da tanta passione il duo composto da Fra’ GianParide Nappi e da Eustachio ”Uccio” Santochirico in piazza Vittorio Veneto, a Matera, per uno dei tanti momenti di Tessere, la festa del bene comune, https://giornalemio.it/eventi/il-programma-di-tessere-la-festa-del-bene-comune-24-26-maggio-matera/, non poteva che strappare applausi e la richiesta di un concerto…Ed è stato il famoso brano ” La Rondine” del compianto cantautore lucano ” Mango” a stimolare la richiesta di concittadini e turisti. E per Fra’ GianParide quella canzone, come ci ha raccontato, è legata a una esperienza fatta in un carcere minorile lombardo. ” La ascoltava e cantava un ragazzo – racconta- durante la passeggiata in cortile. E penso che abbia contribuito a fargli raggiungere la libertà, come poi è stato, visto che si è sposato e ha una famiglia”. Un colpo d’ali verso la libertà e a intraprendere la retta via. La festa del bene comune è anche questa: piccole storie, testimonianze e una canzone, ricordando Mango e tanti altri che sanno parlare con il cuore e il buon esempio, in una società che ha bisogno proprio di questo. Naturalmente attendiamo che fra’ GianParide e Uccio fissino la data di un concerto…