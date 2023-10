Sulle note dell’Onyx e i numeri di Mt 2019 le donazioni pro Avis

Solidarietà e un sorriso, quello dei donatori dell’Onyx Jazz club e dei volontari di Mateara 2019 da incorniciare e, chissà, per far arrivare lo stesso messaggio a quanti stanno ancora alla finestra e non hanno mai provato a donare sangue o emoderivati a quanti ne hanno bisogno. Servono testimonial noti e meno noti per farlo. Chi lo fa da sempre sa che è una opera buona e che è una buona pratica per controllarsi. Per tutti gli altri, che dopo aver letto questa nota e visto il volto sorridente dei donatori, e per saperne di più basta rivolgersi all’Avis, in sede, in ospedale, sui social. E’ il volto operativo del volontariato…



LA NOTA SULLE DONAZIONI

Sabato 7 ottobre nella sede Avis in via Conversi 54 è stata celebrata la giornata di raccolta di sangue e plasma delle associazioni di volontariato Onyx Jazz Club e Volontari Open Culture 2019.

Il noto rapper Fedez uscendo dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo otto giorni di degenza, ha tenuto a ringraziare in particolare tutti donatori di sangue “senza di loro non sarei qui – e ha aggiunto – cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema”.

Un riconoscimento emotivo realistico e più che dovuto all’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) che ogni giorno salva vite umane grazie alla concreta solidarietà di tanti cittadini.

Una ventina di soci dei due sodalizi materani hanno aderito dando corpo e spessore a una iniziativa che promuove la cultura della donazione.



Grande soddisfazione tra i volontari dell’Avis, in particolare del presidente Pino Loperfido che, già al suo secondo mandato, è ora impegnato anche nel ricambio generazionale: “Dobbiamo ristabilire l’equilibrio tra coloro che escono dall’associazione e i nuovi iscritti. Sotto questo aspetto una gran mano ce la stanno dando le scuole medie superiori e associazioni come Onyx Jazz Club e Volontari Open Culture 2019 che con il loro proficuo attivismo coinvolgono le nuove generazioni”.

Dello stesso parere il veterano dei volontari Avis, il pediatra in pensione Vito Cilla che ha altresì sottolineato il valore delle giornate dedicate.

Soddisfazione anche per i presidenti dei due sodalizi Luigi Esposito di Onyx Jazz Club e Ferdinando Trotta di Volontari Open Culture 2019 per la entusiastica partecipazione dei loro volontari.