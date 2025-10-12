Sulle gite scolastiche ad Auschwitz, la Roccella viene bacchettata da Liliana Segre

Se avessero fatto un casting per scegliere i ministri più disastrati da inserire in un governo, non avrebbero potuto uguagliare quelli messi in campo da questo ora in carica. Non si contano oramai le boutade e le gaffe o il dire e fare il contrario di quanto affermato in precedenza. Ci scrivono libri. Ci mancava la ministra Eugenia Roccella che oggi non ha voluto rimanere fuori da questa triste foto di famiglia e via con la sua sparata a testimoniare come non vi sia più limite al fondo al torbido barile in cui si è precipitati. Le gite scolastiche che ogni anno si organizzano per far visitare ai giovani studenti i luoghi della Shoah? “Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate, -ha detto la ministra ex radicale ed ora esponente del bigottismo italico- perché servivano effettivamente all’inverso. Ovvero servivano a dirci che l’antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo.” Avete capito? All’inverso! Cioè? Non è vero che a compiere l’Olocauso sono stati i nazisti e i fascisti? Ovviamente l’elucubrazione le serviva solo per fare la solita becera propaganda di paragonare le critiche contro il genocidio israeliano in corso, come antisemitismo. Oltre alle critiche di tanta parte della politica, c’è da segnalare quella di Liliana Segre che in materia, qualche cosa in più rispetto a questa improbabile ministra, ha sicuramente titolo a parlare. La sopravvissuta alla Shoah ha detto: “Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito “gite” i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’antifascismo. Quale sarebbe la colpa? Durante la seconda guerra mondiale, in tutta l’Europa occupata dalle potenze dell’Asse, i nazisti, con la collaborazione zelante dei fascisti locali – compresi quelli italiani della Rsi – realizzarono una colossale industria della morte per cancellare dalla faccia della terra ebrei, rom e sinti e altre minoranze”, ricorda la senatrice, che poi conclude con un affondo: “La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi“. Amen! Per quanto riguarda i commenti di esponenti dei partiti politici, citiamo per tutti quello del segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che opportunamente fa rilevare quanto quelle “gite” possano essere state utili alla coscienza civile del Paese. E dice: “è anche nel ricordo della Shoah e nel ripudio dei fascismi, grazie appunto a iniziative come le visite ad Auschwitz, che è maturata nelle giovani generazioni la ferma contrarietà al massacro di Gaza”.

