Sull’altalena di Baragiano con ”Il volo di Icaro’

Turisti e quanti amano vivere natura e paesaggio in visita in Basilicata potranno fare il tour degli attrattori inserendo la mega altalena di Baragiano (Potenza), nel Marmo-Platano, fruibile in primavera con la prossima stagione turistica e in concomitanza con la Borsa internazionale del turismo di Milano. Ad annunciarlo, in una nota il sindaco Donato Galizia, che in una nota annuncia l’iniziativa che ”dondolerà” da un’altezza di 20 metri. Nessuna querelle con il Comune di Vietri sulla primigenitura di una iniziativa, in corso di realizzazione nella valle del Melandro. Saranno due. Bene, con l’obiettivo di rianimare l’economia locale, sempre più asfittica e in continuo spopolamento come sta accadendo nelle aree interne. Il volo di Icaro, collocato a 20 metri di altezza, segue al volo dell’Angelo e la slittovia nelle Piccole Dolomiti lucane, tra Pietrapertosa e Castelmezzano, il Volo dell’Aquila a San Costantino Albanese,la giostra panoramica ”più lenta del mondo” una installazione di arte contemporanea al Belvedere di Timpa della Guardia a San Severino lucano nel Parco del Pallino, i ponti tibetani (gli unici di questo tipo nella regione) a Sasso di Castalda e a Castelsaraceno. Attendiamo altri attrattori e ricadute positive sui territori.



IL COMUNICATO STAMPA

Baragiano e “Il volo di Icaro”, l’altalena più alta d’Europa pronta a partire già in primavera, saranno protagonisti alla Bit di Milano

Le idee buone sono quelle che possono vantare tanti tentativi di imitazione. È il caso dell’altalena gigante che sta sorgendo sul belvedere di Baragiano, una terrazza panoramica naturale che si affaccia a strapiombo sulla vallata del Marmo Platano. “Il volo di Icaro” è il nome del nuovo attrattore che completa una straordinaria offerta turistica rappresentata dall’ “Archeoparco del Basileus”, da “ArcheoXcape”, e dall’itinerario di scoperta del borgo antico alla ricerca del “Mistero dei Simboli Perduti”.

Baragiano sarà dunque protagonista alla prossima Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano nei prossimi giorni e che vedrà nello stand curato dalla APT della Basilicata la presentazione di tutta l’offerta turistica del piccolo borgo lucano. In particolare, il nuovo attrattore, il “Volo di Icaro”, che si ricollega all’unico labirinto presente in Basilicata nell’ “Archeoparco del Basileus” e collocato nel punto più panoramico della collina di Baragiano, sarà con la sua vertiginosa altezza di 20mt l’altalena più alta d’Europa, peraltro già ampiamente annunciata alla BIT dello scorso anno ed attualmente in fase di realizzazione, con il volo inaugurale previsto per la prossima primavera. “Il progetto è di grande respiro – ha dichiarato il sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia – e si colloca nell’ottica della rigenerazione del centro storico con un ulteriore tassello per la riqualificazione e la valorizzazione del borgo antico. ‘Archeoparco’, ‘ArcheoXcape’, ‘Il Mistero dei Simboli Perduti’ ed ‘Il Volo di Icaro’ si rivolgono ai visitatori di ogni età, dalle famiglie alle scuole, con la filosofia che ha sempre contraddistinto gli attrattori di Baragiano e che è quella dell’imparare giocando e soprattutto divertendosi.



‘Il Volo di Icaro’ diventa quindi strumento di valorizzazione vero che mira ad ampliare l’attrattività e l’offerta culturale e turistica di tutto il marmo platano che, nell’ottica dello sviluppo delle aree interne ed in perfetto accordo con tutti i comuni in essa compresi, rappresenta un modello da imitare, come infatti sta accadendo. In relazione alla querelle messa in campo dall’amministrazione comunale di Vietri e riguardante la primogenitura di un progetto di Altalena gigante vorrei sottolineare che non esiste nessuna rivalità tra i due Comuni, ma che anzi ben vengano più condizioni di attrattività nei nostri territori. Mi preme, inoltre, lanciare l’idea di una rete di attrattori che possa comprendere Baragiano e anche quello che sorgerà in futuro a Vietri di Potenza, ma anche il ‘Ponte alla luna’ di Sasso di Castalda come la ‘slittovia’ di Castelmezzano – conclude Galizia – affinché i visitatori possano percorrere l’intero territorio, magari usufruendo di particolari condizioni come quella di un biglietto unico”..