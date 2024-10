Sulla strada del ritorno tre soldati accetturesi sepolti in Germania e Polonia

A darne notizia è Giuseppe Chiarillo, gia sindaco di Galliera ( Bologna) che insieme al gruppo dei volontari dell’Associazione nazionale partigiani di Accettura ( Matera),e con il sostegno dell’Amministrazione comunale, si è prodigato per il ritorno delle spoglie di tre concittadini, Nicola Loscalzo (ad Amburgo) , Donato Belmonte (a Berlino) e Antonio Garaguso (a Varsavia), per i quali la ”riesumazione” sta avvenendo in progressione. Si è cominciato con Loscalzo, gli altri nel corso del mese. Si chiude un capitolo dopo quattro anni dal ritrovamento dei luoghi delle sepolture. La memoria non si cancella e una testimonianza di ”resistenza”, tra tante sofferenze, e nel cuore il sogno di pace e libertà. Ieri come oggi: un bene da difendere o da riconquistare.



INIZIA IL RITORNO dei 3 soldati DOPO 4 ANNI DAL RITROVAMENTO

Il 9 ottobre ad Amburgo alle 9.00 la esumazione del nostro concittadino Loscalzo Nicola di anni 30 ha dato il via al rientro delle spoglie dei nostri concittadini. Eravamo presenti e capirete se vi dico che è un momento altamente toccante per ogni italiano e immaginate per degli accetturesi. Nicola fu vittima, nella II guerra mondiale, dei nazisti; reo solamente di non aver scelto la Repubblica di Salò formatasi dopo l’8 settembre 1943 “chi non aderiva veniva caricato su treni destinati ai lager nazisti”. A destinazione venivano impiegati nei vari mestieri ma, siccome erano definiti traditori; erano trattati malamente pur lavorando 10 ore al giorno. Per darvi l’idea: dopo una lunga giornata di lavoro alla sera servivano mezzo bicchiere d’acqua e una zuppa con pochi acini di pasta e, se vedevano che il detenuto non ne mostrava segni di cedimento; abbassavano la porzione di rancio tanto da ridurlo a pelle ossa in pochi mesi. Questa era la fine dovunque si trovassero dislocati. Belmonte Donato di anni 28 sarà riesumato intorno al 15 ottobre a Berlino e Garaguso Antonio di anni 33 a Varsavia,non sappiamo ancora la data ma sarà certamente entro il mese. Il comune di Accettura(con il sindaco -fin dall’inizio-uno di noi) sosterrà tutte le spese della riesumazione e noi del gruppo di volontari dell’Anpi Accettura ci faremo carico delle spese relative alla tomba e del trasporto in paese delle spoglie dei nostri concittadini.

Giuseppe Chiarillo già sindaco di Galliera (Bo)